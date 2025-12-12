Burdur'da jandarma ve emniyet teşkilatına 56 yeni araç

Halk plajında düzenlenen törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay İsmail Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile hayırsever iş insanları katıldı. Törende konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, güvenlik ve asayiş hizmetinin 7/24 esasıyla 2 bin 336 personel ve 435 araç ile sürdürürüldüğünü söyledi. Araçların bazılarının ekonomik ömrünü doldurmasından giderin arttığına dikkati çeken Vali Tülay Baydar Bilgihan, "10 yıl ve üzeri araç değişimi noktasında 135 aracımızı bakanlığımızın odalarla, hayırsever iş insanları ile yaptığı değerlendirme ile değiştirmiş oluyoruz. İlimizde 28 aracı il özel idare ve hayırsevelerin katkısıyla aldık. Bugün 56 aracı hizmete katmış oluyoruz. Böylelikle envanterimizdeki araçların yüzde 32'sini değiştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkinliğinin, görünürlüğünün ve kalitesinin artırılması amacıyla 36 aracın birimlerin kullanımına sunulduğunu söyledi. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da araçların araçları büyük titizlikle, milletin emaneti olarak özenle kullanarak huzur ve güvenliği çalışmaya devam edeklerini dile getirdi.

Törende hayırsever iş insanlarına plaket verildi.

