HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu'da tutuklandı: Kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranması bulunan ve Gürcistan'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edilen suç örgütü yöneticisi T.E., Ordu'da tutuklandı.

Ordu'da tutuklandı: Kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanmıştı

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütü yöneticilerinden ve kırmızı bülten ile aranma kaydı bulunan T.E., Gürcistan'da yakalanmış ve ülkemize iade edilmiştir. Bugün, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen T.E., tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda olduğu gibi organize suçlar kapsamında da kararlılıkla devam edecektir" denildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tunceli’de 144 yıllık tarihi hamam, turizme kazandırılmayı bekliyorTunceli’de 144 yıllık tarihi hamam, turizme kazandırılmayı bekliyor
Guinness Dünya rekoru kırıldıGuinness Dünya rekoru kırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.