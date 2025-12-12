Ordu'da tutuklandı: Kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanmıştı

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütü yöneticilerinden ve kırmızı bülten ile aranma kaydı bulunan T.E., Gürcistan'da yakalanmış ve ülkemize iade edilmiştir. Bugün, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen T.E., tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda olduğu gibi organize suçlar kapsamında da kararlılıkla devam edecektir" denildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır