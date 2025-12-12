HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Havaya ateş etmek istedi 'Hayır' cevabını alınca canlı yayında intihar etti!

Adana polisinin uyuşturucu sattığı öne sürülen şahsın evine yaptığı baskında, şüpheli polise teslim olmayarak sosyal medyada canlı yayın yapıp kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. İşte detaylar...

Havaya ateş etmek istedi 'Hayır' cevabını alınca canlı yayında intihar etti!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yasaklı madde satışı yaptığı ileri sürülen ve sabıka kaydı bulunan A.A.'yı yakalamak için 10 Aralık Çarşamba gecesi operasyon düzenledi. Üç katlı binanın en üst katında yaşayan A.A.'nın kısa süre önce cezaevinden çıktığı da öğrenildi.

Havaya ateş etmek istedi Hayır cevabını alınca canlı yayında intihar etti! 1

"HAVAYA ATEŞ EDEBİLİR MİYİM?"

Polislerin "Emniyete götürüleceksin" talebini reddeden A.A., kapıyı açmayarak ekiplerin içeri girmesine engel oldu. Anne ve babasının da evde bulunduğu sırada elindeki tabancayla direnen şüpheli, ateş etmeden önce dışarıdaki polislere, "Abi havaya ateş edebilir miyim?" diye seslendi. Ekiplerin "Sakın ateş etme" uyarısına karşılık, "O zaman kafama ateş ederim" ifadelerini kullandı.

Havaya ateş etmek istedi Hayır cevabını alınca canlı yayında intihar etti! 2

CANLI YAYIN AÇTI İNTİHAR ETTİ

A.A., anne ve babasını evden çıkardıktan sonra bu kez cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Teslim olmamakta ısrar eden şüpheli için bölgeye önce müzakereciler, ardından özel harekât ekipleri sevk edildi.

Uyarılara rağmen sakinleşmeyen ve yasaklı madde etkisinde olduğu değerlendirilen A.A., bir süre sonra elindeki tabancayla kendi başına ateş etti. Olay yerine giren ekipler, kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli tıp kurumu morguna kaldırılan şahsın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adnan Oktar umduğu sonucu bulamadı! AYM'ye başvurusu reddedildiAdnan Oktar umduğu sonucu bulamadı! AYM'ye başvurusu reddedildi
Kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanmıştıKırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanmıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu uyuşturucu hap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.