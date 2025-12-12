BM'den İsrail ve Gazze kararı: Resmen kabul edildi

BM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına tam olarak izin vermesi ve BM operasyonlarını engellemeyi bırakmasını talep eden kararı kabul etti.

"GAZZE'NİN İNŞA MALİYETİNİ İSRAİL VE ABD ÖDEMELİ"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini İsrail'in yanı sıra ABD, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin ödemesi gerektiğini belirtti.

Londra merkezli düşünce kuruluşu ODI Global'da düzenlenen etkinlikte konuşan Albanese, Filistin'de yaşananların ancak bölgenin sömürge geçmişine bakılarak anlaşılabileceğini söyledi.

Albanese, "Birçoğumuzun 7 Ekim'den sonra uyanmasının sebebi, iktidardaki pek çok kişinin bu yanılsamayı sürdürmekte ısrar etmesi değil. Aslında konuşmamız gereken şey, son iki yıl yaşananların iğrençliğidir. Bu durum, kültürel hegemonyanın yansımasıdır." dedi.

İsrail'in birçok uygulamasının, Britanya'nın Filistin'deki sömürgeci varlığından miras kaldığına işaret eden Albanese, idari gözaltı ve işkence sistemlerinin Britanya'nın Filistinliler üzerinde deneyimlediği uygulamaların yansıması olduğunu dile getirdi.

"AYAKTA DURMA MÜCADELESİ"

BM Raportörü, "Britanya, kendisine ait olmayan bir toprağı vererek bölgeden ayrıldı. Bugün yaşananları, Britanya'nın Filistin'deki sömürgeci varlığına geri dönmeden anlayamayız" diye konuştu.

Albanese, Filistinlilerin varoluş mücadelesinin "terör" kavramıyla özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Direniş, Filistinliler için bir zorunluluk ve öncelikle barışçıldır. Fiziksel, kültürel ve ruhsal olarak yerinden edilmeye karşı ayakta durma mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır