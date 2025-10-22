Güne pürüzsüz başlayın! Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Her güne taze bir başlangıç yapmanın yolu, iyi hissettiren bir bakım rutinden geçiyor. İster yoğun bir iş sabahı, ister keyifli bir hafta sonu olsun; pürüzsüz bir tıraş, güne enerjik başlamanın en etkili yollarından biri. Mach3’ten Fusion Proglide’a, Proglide setlerinden Sensor3’e Gillette markasının birçok modeli, bu konforu ve keskinliği bir arada sunuyor. Üstelik Gillette Marka Haftası kapsamında şimdi, tıraş keyfini bir üst seviyeye taşıyan en sevilen Gillette ürünleri indirimde. İşte indirimdeki ürünlerden bazıları...

1. Gillette Sensor3 Tıraş Makinesi Plus 6 Bıçak

Gillette Sensor3 Plus, tıraş rutininizi sıradanlıktan çıkarıp pürüzsüzlükle buluşturmak için tasarlandı. Oynar başlığıyla yüz hatlarınıza kusursuz şekilde uyum sağlarken, üç sensör bıçağı tüyleri gerilmeden keserek sinekkaydı bir sonuç sunar. Kayganlaştırıcı bant sayesinde cilt üzerinde adeta kayar, tahriş riskini en aza indirir. Ergonomik tasarımıyla elinizde dengeli bir tutuş sağlar.. Uzun ömürlü krom kaplama bıçaklarıyla konforu ve dayanıklılığı aynı anda arayanlar için tıraş artık zahmet değil, keyif haline gelir.

Kullananlar ne diyor?

"Harika, alın aldırın"

"Mükemmel! Fiyat performans ürünü."

2. Gillette Fusion Proglide Yedek Erkek Tıraş Bıçağı 8'li

Gillette Fusion Proglide, 5 adet ultra keskin bıçağı sayesinde her hareketi pürüzsüzleştirirken, Flexball teknolojisiyle yüz hatlarına tam uyum sağlar. Genişletilmiş kayganlaştırıcı bant, cilt üzerinde zahmetsiz bir kayma hissi yaratır ve tahrişi en aza indirir. Ergonomik gövdesiyle elde konforlu bir denge sunarken, hassas düzeltici detayı sayesinde en ince bölgelerde bile rahatlıkla kullanılabilir.

Kullananlar ne diyor?

"Gerek fiyatı, gerçekse kalitesi mükemmel. İhtiyacı olana gönül rahatlığı ile tavsiye ederim."

"Ürün bildiğimiz gibi kaliteli ve fiyatı da uygundu. Kısa sürede ve sağlam olarak teslim edildi. Teşekkürler."

3. Gillette Mach3 Start Yedek Tıraş Bıçağı 15 Adet

Gillette Mach3 Start, DuraComfort teknolojisiyle donatılan üç bıçağı, cildi nazikçe kavrayarak tahrişi ve kızarıklığı en aza indirir. Özel kaygan jel şeridi sayesinde cilt üzerinde kolayca kayar, tıraş bittiğinde bile rahatlık hissi devam eder. Üstelik tüm Mach3 saplarıyla uyumlu yapısı sayesinde pratik bir kullanım sunar. Uzun ömürlü performansı ve pürüzsüz sonucu ile her tıraş, ilk günkü kadar konforlu hale gelir.

Kullananlar ne diyor?

"F/p ürünü. Devamlı kullanıyorum. Fiyatı uygundu."

"Yıllardır kullandığım ve tükettikçe de satın aldığım bir ürün. Çok iyi."

4. Gillette Fusion5 Start Yedek Erkek Tıraş Bıçağı 8'li

Gillette Fusion5 Start, günlük tıraş deneyimini profesyonel seviyeye taşır. Beş ultra keskin bıçağı, her geçişte cildi yormadan tüyleri kökten alır ve uzun süreli pürüzsüzlük sağlar. Farklı sakal tiplerine uyumlu yapısı sayesinde kişisel bakımınızı tamamen size özel hale getirir. Fusion5 tıraş makineleriyle tam uyum içinde çalışan bu yedek bıçaklar, her tıraşta ilk günkü performansı korur.

Kullananlar ne diyor?

"Ürün güzel. Çok kaliteli."

"Beklenen kalite."

5. Gillette Fusion Tıraş Makinesi + 5 Adet Yedek Tıraş Bıçağı + Premium Stand Hediyeli Paket

Gillette Fusion, 5 adet yedek bıçağıyla uzun süreli performans sunarken, geliştirilmiş kayganlaştırıcı bant cilt üzerinde adeta kayarak tahriş riskini en aza indirir. Hassas düzeltici başlığı sayesinde en zorlu bölgelerde bile net sonuçlar elde edilir. Premium stand ise tıraş bıçağınızı hijyenik ve düzenli şekilde saklamanıza yardımcı olur. Uzun ömürlü bıçaklarıyla 20 sinekkaydı tıraşa kadar dayanıklılık sunan set, hem şık hem işlevsel bir bakım rutini arayanlar için mükemmel bir tercihtir.

Kullananlar ne diyor?

"En memnun kaldığım tıraş başlığı oldu. Tavsiye ederim."

"Gilette kalitesi. Az önce tıraş oldum varya zerre bile kanamadan tıraşımı oldum, çok mutlu oldum."

6. Gillette Fusion Proglide Tıraş Makinesi + 2 Adet Yedek Tıraş Bıçağı

Gillette Fusion Proglide, beş ultra ince bıçağı ile her geçişte cilde minimum baskı yaparak sinekkaydı bir sonuç elde etmenizi sağlar. Flexball teknolojisiyle yüz hatlarına kusursuz uyum sağlayan bu tıraş makinesi, hassas düzeltici bıçağı sayesinde kenar şekillendirmede de kolayca kontrol kullanılabilir. Her bir yedek, yaklaşık bir ay boyunca keskinliğini korur ve Fusion5, Proshield, Proglide gövdeleriyle uyumlu yapısıyla kullanım kolaylığı sağlar.

Kullananlar ne diyor?

"7 aydır aynı başlığı kullanıyorum, her gün kullanmama rağmen hâlâ ilk günkü kadar başarılı şekilde tıraş imkanı sağlıyor. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Düşünmeden alabilirsiniz."

"Ayda bir sinek kaydı tıraş olan biri için Senelerdir kullandığım ürün. Eski kalitesi var mı bilmiyorum ama en son 2014 de 4 lü bıçağını almıştım aradan geçen 11 sene içinde 4. son bıçağa daha yeni geçtim o yüzden de indirimdeyken tekrar şipariş verdim."

7. Gillette Mach3 Yedek Tıraş Bıçağı 18 Adet - Karton Paket

Gillette Mach3, tıraşta güven ve konfor arayanlar için zamansız bir klasik. Çelikten daha güçlü üç bıçağı, her geçişte pürüzsüz bir sonuç sunarken cildi tahriş etmeden tıraş olmanızı sağlar. Jel şeridi, cildi kızarıklığa karşı korur ve tıraş sonrası ferahlık hissi bırakır. Gelişmiş cilt koruyucu sistemi sakalları tıraşa hazır hale getirerek keskinliği artırır. Tüm Mach3 saplarıyla uyumlu olan 18’li set, uzun ömürlü performansıyla her sabah aynı konforu yaşatır.

Kullananlar ne diyor?

"Gerçekten çok beğendim ve 3 defa 18 li olarak yedek tıraş bıçakğı aldım teşekkürler."

"Gilette kalitesi güzel. Sorunsuz geldi."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

8. Gillette Mach3 Charcoal Avantajlı Yedek Tıraş Bıçağı 8'li

Gillette Mach3 Charcoal, her tıraşta cilt bakımını bir adım öteye taşıyor. Aktif karbon içeren özel kayganlaştırıcı bandı, cilt üzerindeki kirleri temizleyerek daha ferah ve hijyenik bir tıraş deneyimi sunar. Üç keskin bıçağı sayesinde pürüzsüz bir sonuç elde ederken, cilt üzerinde gereksiz baskıyı en aza indirir. Geliştirilmiş formülüyle her geçişte rahatlık ve temizlik hissi verir. Tüm Mach3 saplarıyla uyumlu 8’li set, 15 tıraşa kadar süren keskinliğiyle uzun ömürlü performans arayanlar için ideal bir üründür.

Kullananlar ne diyor?

"Fiyat performans olarak iyiydi ve aldım."

"Gayet yeterli, uzun süre gidiyor."

9. Gillette Mach3 Start Tıraş Makinesi + 3 Adet Yedek Tıraş Bıçağı

Gillette Mach3 Start, klasik tıraş alışkanlığını modern teknolojiyle yeniden tanımlıyor. Çelikten güçlü üç bıçağıyla sinekkaydı pürüzsüzlük sağlarken, açık bıçak mimarisi sayesinde tıkanmadan kolayca temizlenir. 360° Aqua Grip gövdesi, ıslakken bile sağlam bir tutuş sunarak tam kontrol hissi verir. Oynar başlığı, elinizin basıncını cilt üzerindeki baskıdan uzaklaştırarak daha rahat bir tıraş sağlar. Kayganlaştırıcı jel bandı ve ergonomik yapısıyla Gillette Mach3 Start, konforlu tıraşı zahmetsiz hale getirir.

Kullananlar ne diyor?"

"Diğer ürün tiplerine gitmeye gerek yok. Bu işin kralı bu model."

" Alıştıktan sonra çok rahat. Hesaplı ve kaliteli."

10. Gillette Fusion Proglide 1Up & Stand & Çanta

Gillette Fusion Proglide 1Up & Stand & Çanta seti, tıraş deneyimini bir rutinden çok kişisel bir bakıma dönüştürüyor. FlexBall teknolojisiyle yüz hatlarına kusursuz şekilde uyum sağlayan makine, beş sürtünme önleyici bıçağı sayesinde sinekkaydı pürüzsüzlük sunar. Gelişmiş kayganlaştırıcı bant ve hassas düzeltici detayıyla en zor bölgelerde bile kontrol elinizde. Premium stand, tıraş bıçağınızı her zaman temiz ve düzenli tutarken; şık taşıma çantası, bu konforu gittiğiniz her yere taşımanızı sağlar.

Kullananlar ne diyor?

"Seyahatlerde kullanmak için almıştım. Traş bıçağının standı var. Pratik ve kullanışlı ürün. Çantası da kaliteli."

"Kısa sürede geldi, tavsiye ederim."

Bu içerik 22 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.