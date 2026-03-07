HABER

Nesli tehlikedeydi: Kulaklı baykuş koruma altına alındı

Siirt’in Eruh ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çırpılı köyü mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında yol kenarında yaralı halde kulaklı (boynuzlu) baykuş bulundu.

Siirt’in Eruh ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çırpılı köyü mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında yol kenarında yaralı halde kulaklı (boynuzlu) baykuş bulundu.

Yaralı olduğu tespit edilen baykuş, tedavisinin yapılması ve yeniden doğal yaşam alanına bırakılması amacıyla Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
