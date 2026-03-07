İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren şüpheliyi polis kovalamacayla yakaladı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen S.K.(31) isimli şüpheli kullandığı araç gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle Anadolu Otoyolunda durdurulmaya çalışıldı.

POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

‘Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, Akyazı ilçesinde yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, 33 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.



Ayrıca Erenler ilçesinde de aranan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (30) isimli şüpheli ile aynı suçtan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (42) isimli şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır