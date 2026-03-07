HABER

Lübnan’daki İsrail saldırılarında can kaybı 294’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik saldırılarında can kaybının 294’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail’in ABD ortaklığında İran’a yönelik sürdürülen saldırıların yanı sıra Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı yükselmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart pazartesi gününden bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 294’e, yaralı sayısının bin 23’e yükseldiğini açıkladı.

İSRAİL SALDIRILARINDA YÜZLERCE LÜBNANLI HAYATINI KAYABETTİ

İsrail ordusu dün Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirmişti. Söz konusu saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait bir karargah ve Hizbullah’a ait 3 karargahın imha edildiği öne sürülmüştü.

İSRAİL HELİKOPTERLERİ SURİYE ÜZERİNDEN LÜBNAN'A SIZDI

Ayrıca Hizbullah, dün İsrail ordusuna ait 4 helikopterin dün saat 22.30 sıralarında Suriye yönünden ülkeye sızdığını ve Yahfufa, El-Hariba ve Maaraboun kasabalarının dağlık kesişim noktasına piyade birliği indirme girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu girişim sırasında İsrail ordusu, Hizbullah mensupları ve Lübnan askeri ile silahlı çatışmaya girmişti.

07 Mart 2026
07 Mart 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

