HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da dur ihtarına uymayan cipte uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan cip, takip sonucu yakalandı. Cipte yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Sakarya'da dur ihtarına uymayan cipte uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda İstanbul’dan Akyazı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şüpheli S.K. (31) yönetimindeki cipi Anadolu Otoyolu'nda durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtı. Araç, polisin takibi sonucu Akyazı ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Erenler ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (30) ile E.A. (42) yakalandı. T.A.’nın 10 yıl, E.A.’nın ise 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. İki firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleriIrak'ın Erbil kentinde patlama sesleri
Lübnan'da can kaybı yükseldiLübnan'da can kaybı yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.