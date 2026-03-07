HABER

Tuzla'da trafikte kavga eden sürücülere para cezası

Tuzla'da trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira para cezası uygulanırken, 60 gün süreyle de ehliyetlerine el konulup araçları trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki sürücünün araçlarından inerek kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan sürücüler S.A. ve Z.İ'ye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulan ve araçları trafikten menedilen sürücülerin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Tuzla
