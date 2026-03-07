HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bütünün parçalarıyız, cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Erdoğan, "Hak olarak da sorumluluk olarak da kadın erkeğin arkasında değil, bilakis yanı başında ve omuz omuzadır. Kadın erkek demeden hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, doğum izniyle ilgili yeni düzenlemenin bayramdan sonra yasalaşacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bütünün parçalarıyız, cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz"
Mustafa Fidan

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde çatışmalar var ve bunun bedelini en çok kadınlar ödüyor. Dünyayı devasa bir markete dönüştüren tüketim kültürü en çok kadınları hedef alıyor, onların onurlarını hedef alıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bütünün parçalarıyız, cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz" 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJI

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi;

"Bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dünyadaki tüm kadınların kadınlar gününü kutluyor, Türkiye'den selamlarımı gönderiyorum. Dünya kadınlar gününü küresel ölçekte kadın sorunlarının ağırlaştırğı, özellikle yakın çevremizdeki ülkelerde kadınların zor dönemler yaşadığı bir tabloyla karşılıyoruz. Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde çatışmalar var ve bunun bedelini en çok kadınlar ödüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bütünün parçalarıyız, cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz" 2

"TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÇARKI KADIN ONURUNU HEDEF ALIYOR"

Dünyada batıl inançtan, yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan durumlar en çok kadınlar etkiliyor. Dünyayı devasa bir markete dönüştüren tüketim kültürü en çok kadınları hedef alıyor, onların onurlarını hedef alıyor.

Şunu gururla ve şükranla ifade etmek isterim. Ülkemiz merhum Kemal Tahir'in dediği gibi 'devlet ana' ise bu kadınlarımızın merhameti ve gayreti sayesindedir.

İstiklal harbi sonrası yorgun düşen memleketimizi ayağa kaldırdıysak, cumhuriyeti bugünlere getirdiysek bundan kadınlarımızın analarımızın yadsınamaz çabası vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bütünün parçalarıyız, cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz" 3

"CİNSİYET AYRIMCILIĞI DA KİTABIMIZ DA YER ALMAZ"

Biz kadına yönelik ayrımcılığın her türlüsünü reddeden, kadın erkeği bir arada gören medeniyetin temsilcileriyiz. Bizler her canlıya Allah'ın ayeti nazarıyla bakan yüksek bir tasavvura sahibiz. Bizim inanç ve ruh dünyamızda bir üstünlük aranacaksa bu yalnızca takva, liyakati, emek ve üretkenlikle olur. Irk, mezhep, köken ayrımcılığı kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da kitabımız da yer almaz.

Başkalarının özgürlük alanını kısıtlamadığı sürece insanların cinsiyetine, doğuştan gelen özelliklerine saygı duymak insanlığımızdan gelen bir şeydir.

"BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ"

Tüketim çarkının insanı metalaştırmasına karşı durmak da bizim görevimizdir. Hak olarak da sorumluluk olarak da kadın erkeğin arkasında değil, bilakis yanı başında ve omuz omuzadır. Kadın erkek demeden hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız. Her kim ne adına ve hangi bahaneyle olursa olsun ayrımcılık yapıyorsa bu milletin asli kimliğini oluşuturan değerlere ihanet ediyordur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir bütünün parçalarıyız, cinsiyet ayrımcılığı kitabımızda yazmaz" 1

"KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR"

İktidara geldiğimiz günden itibaren kadınlar inançlarına uygun yaşamak ile hayallerindeki mesleği icra etme arasında bir tercihte artık zorlanmıyor.

Bizim kadına karşı şiddet konusunda duruşumuz nettir. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Türkiye, şiddetle mücadele konusunda çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Hiçbir temeli olmayan 'sözleşme yaşatır' sloganaıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz. Bunun için biz sözleşme değil kanun yaşatır diyoruz ve mevzuatı ihtiyaca göre genişletiyoruz. Nerede aksama varsa gideriyor, kadına ve çocuğa şiddetin kökünü kurutmak için elimizden geleni yapıyoruz.

DOĞUM İZNİ AÇIKLAMASI: "BAYRAMDAN SONRA YASALAŞACAK"

Doğum iznini 24 haftaya çıkarmaya yönelik çalışmamız başladı. Özel sektörde çalışan babaların babalık iznini kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz. Bayramdan sonra yasalaşmasını düşündüğümüz teklifin anne babalarımıza hayırlı olmaısnı diliyorum.

07 Mart 2026
07 Mart 2026

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD'nin su arıtma tesisi saldırısına eleştiri: "Umutsuz bir suç"İran'dan ABD'nin su arıtma tesisi saldırısına eleştiri: "Umutsuz bir suç"
Lübnan’daki İsrail saldırılarında can kaybı 294’e yükseldiLübnan’daki İsrail saldırılarında can kaybı 294’e yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.