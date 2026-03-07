Mardin’de 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre yolu Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

