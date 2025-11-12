Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Gülümseten Kasım'da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri
Bu Gülümseten Kasım'da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri

Sultan Oğuz
Gülümseten Kasım indirimleriyle birlikte teknoloji tutkunlarının favorisi Philips ürünleri şimdi çok daha ulaşılabilir! Ev konforundan kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesiyle her ihtiyaca çözüm sunan Philips, kaliteyi ve yeniliği bir araya getiriyor. Gerçek bir fiyat-performans markası olan Philips'in dayanıklılığıyla olduğu kadar şık tasarımıyla da dikkat çeken ürünleri, Gülümseten Kasım’da yüzünüzü güldürecek indirimlerle sizi bekliyor!

Kalitesine güvenilen performansıyla fark yaratan Philips ürünleri Gülümseten Kasım’a özel indirimlerle satışta! İster evde konforu artırmak ister günlük rutininizi kolaylaştırmak isteyin, Philips’in her zevke ve ihtiyaca hitap eden ürünleri sizi bekliyor. Mutfak aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar her biri uzun ömürlü kullanım ve üstün teknoloji sunan ürünlerinde fırsatları kaçırmadan, sevilen Philips ürünlerini keşfedin ve indirimlerle dolu alışverişin keyfini çıkarın!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1.Philips CL200 Fonksiyonel Tavan Lambası

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • “8 m2 banyoyu yeterli şekilde, gözü rahatsız etmeden aydınlatıyor. 2700K çok mu sarı olur diye endişem vardı ama ışık rengi tam istediğim tonda. Kutudan vida ve dübel çıkmıyor.”
  • “Hafif ve güzel aydınlatıyor. Koruma kapağı kağıt gibi bir şey, çok hafif ve ince, takarken dikkat etmenizde fayda var.”
Ürünü İncele

2. Philips Vücut Bakım 5000 Serisi Duşa Uygun, Hassas Bölge ve Vücut Tıraş Makinesi

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün tam fiyatını hak ediyor. Ne eksik ne fazla... Hem ıslak hem kuruda kesimini beğendim. Herhangi bir tahriş, kanama ya da kıl çekme gibi durum olmadı.”
  • “Yorum yapmak için kullanmayı bekledim ve akşam kullandım. Tek kelime ile harika bir ürün, jilet gibi sıfır alıyor. Tüm özel bölgelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teşekkürler Philips, teşekkürler Amazon.”
Ürünü İncele

İndirimdeki diğer Philips tıraş makinelerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

3. Philips 7000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürge

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünü çok beğendim, hafif ve çekim gücü çok iyi. Led ışıklı olması ekstra tozları görme konusunda mükemmel, başlık sayısı olarak da yeterli. Uç noktalar için başlıklar da var, zemini tanımlaması çok iyi mob ile beraber kullandım, çok pratik, bebeğim de olduğu için şu an içim çok rahat, şarj konusunda iki gündür kullanıyorum, model olarak çok araştırdım, şu an memnunum elim kolum oldu.”
  • “Sulu ve kuru olmak üzere her iki türde de temizleme yaptığı için bu modeli tercih ettim. Kurulumu kolay, hafif ve kullanışlı. Başlık sayısı da yeterli. Ağır süpürgelerde kolum ağrıyordu bunda öyle bir şey olmadı. Temizliğe harcadığım zamandan tasarruf ettim. Çekim gücü çok iyi. Başlığındaki ayarlanabilir ışık sistemi daha detaylı temizlik yapmayı sağlıyor. Tüm evi tek şarjla bitirebildim. Silme özelliğinden de memnun kaldım. Az su ile ve kısa sürede çok güzel silme sağlıyor. Üründen genel olarak memnun kaldım.”
Ürünü İncele

Üründeki sepette 500 TL ek indirimi kaçırmamak için buraya tıklayın!

4. Philips Beyaz Işık LED Ampul

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “13 W tüketimle eski tip ~100 W ampul eşdeğeri ışık çıkışı sağlıyor. Yani 13 W tüketimle eski ampule göre ciddi tasarruf sağlıyor. Ürün kutusunda ~15.000 saat ömürlü olduğu yazıyor bu da kullanımın uzun ömürlü olduğu anlamına geliyor. Odamda soğuk beyaz bir hissiyat bırakıyor. Gayet güçlü ve parlak bir rengi var.”
  • “Ürün sağlam bir şekilde elime ulaştı, kalite hissiyatı güzel, aydınlatması gayet yeterli. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.”
Ürünü İncele

İndirimdeki diğer Philips ampullere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

5. Philips 4400 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Beğendim, gayet kullanışlı, çekirdeği kaliteli kullanırsanız dışarıda içtiğiniz kahveden daha iyi, sıcaklık ayarı var, yüksek seçebiliyorsunuz, çok sesli değil çalışması, kireç olmaması için hazır su kullanıyorum. 200 bardak kahve içseniz zaten kendini amorti ediyor makine.”
  • “Evimde sürekli Philips kullandığım için tek tercihim oldu. Çok kahve içen biri değilim ama temiz kahve içmek istiyorum bu nedenle evime aldım. Çok çeşitli olmasından dolayı değil estetik olarak harika göründüğü için bu modeli tercih ettim. Kullanımı kolay çünkü adım adım yönlendiriyor. Sıcak içecekleri sıcak içmeyi severim ve sıcaklık benim için yeterli. Lezzeti dışarıda içtiklerimden bin kat daha iyi ve keyifli.”
Ürünü İncele

6. Philips 5000 Serisi Kule Tipi Fan

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün hızlı ve hasarsız bir şekilde elimize ulaştı. Şık bir görüntüsü var ve taşıması çok kolay. Ses kısmında gece moduna alınca en düşük ayarda ses çıkarmıyor neredeyse. Yatağa yakın koyuyoruz ve en düşük modu yeterli oluyor geceleri.”
  • “Ben çok beğendim hem çok yer kaplamıyor hem de mutfağa klima taktırmaktan kurtuldum. Ayrıca vantilatör gibi başlığı olmadığından çocuklarla kullanımı riskli değil. Soğutması da yeterli. Biraz ses yapıyor onu da duymuyorum.”
Ürünü İncele

7. Philips Lumea BRI953/01 Lazer Epilasyon Cihazı

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İşe yarayacağına emin olmadan sadece Philips kalitesine güvenerek aldım. Hala düşünen varsa düşünmesin hemen alsın derim. 3 kez uyguladım neredeyse tüyler artık hiç görünmüyor, çok geç çıkıyor gerçekten işe yaradı. Ama sabredin ilk kullanımda mucize beklemeyin."
  • "Yıllarca lazere gittim. Lazere gidenlerler bilir ki bazı bölgelerde ki tüylenme sorunu hiç bitmiyor. Tekrardan lazere para vermek yerine Lumea'yı denemek istedim, düzenli kullanımda işe yarıyor. Kıl az ise ayda bir atış yeterli oluyor. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz."
Ürünü İncele

8. Philips Daily Collection Filtre kahve Makinesi

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kullanımı çok pratik. Alınabilecek en temel makine. Ek özelliklere gerek yok derseniz tercih edebilirsiniz.”
  • “Zaten daha önce iş yerimde kullandığım bir makineydi. Oldukça memnunum kullanımından. Fiyat performans olarak tatmin edici, yapması gereken görevi de gayet iyi yerine getiriyor.”
Ürünü İncele

9. Philips 3000 Serisi Tıraş Makinesi

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “20 yıllık Philips tıraş makinesi kullanan biri olarak markadan şaşmadan tereddütsüz aldım. Amazon en uygun fiyatı verince kaçırmadım. Ürüne kullanım olarak diyecek hiç bir şey yok. Mükemmel kalitede. Ürün ve siteden çok memnun kaldım.”
  • “Çok güzel bir ürün. Sakal kesimi de gayet başarılı. Çok para verip başka bir model almaya hiç gerek yok.”
Ürünü İncele

İndirimdeki diğer Philips tıraş makinelerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

10. Philips Serisi 3000 2000W Enerji Tasarruflu Bağlantılı Isıtıcı

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 10

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün tam olarak beklentiyi karşılıyor. 2000 watt gücünde olmasına rağmen oldukça küçük ve kibar boyutlarda. Çalışma sesi, daha önce kullandığım Delonghi marka cihaza göre oldukça az. 12-13 m² lik bir odayı çok hızlı şekilde ısıtıyor.”
  • “Uygulamadan kontrol etmek, zamanlayıcı planlamak, takvimli şekilde açma ve kapama programları oluşturmak, mod ve hız seçimi gibi özellikler kullanışlı. Bir vantilatör gibi olmasa bile sadece fan özelliği de mevcut. Rahat taşımak için deri bir tutma kısmı var. Devrilme emniyeti, kapanma öncesi kendini soğutması gibi özellikler değerli. Açma kapama sesinin kapatılabilmesi gibi minik detaylar da önemli. Genel olarak cihaz kaliteli duruyor ve beni memnun etti.”
Ürünü İncele

11. Philips Daily Collection Çelik Su Isıtıcı

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 11

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yaklaşık 20 gündür kullanıyorum, sesi yüksek değil, çabucak suyu kaynatıyor, şık görünümlü. Sipariş çok kısa zaman da geldi. Ayrıca 2. bir kutuya konulmuş. Almak isteyenlere tavsiye ederim.”
  • “Ürün tek kelimeyle harika. Gizli rezistanslı ve çelik. Kulp üzerinde kapak açma düğmesi işi kolaylaştırmış. Altta bulunan çalıştırma butonu aktifken mavi ışık veriyor ve ısıtma işi bitince kendiliğinden atıyor.”
Ürünü İncele

12. Philips Hue Gradient Signe Akıllı Led Zemin Işığı

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 12

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bridge ve HuePlay ile kombo yapmak için aldım. Oturma odamı bambaşka bir hale çevirdi resmen. Arkadaşlarım evimden çıkmak istemiyorlar. Kutusu ve paketlemesi sağlamdı. İkincisini almamak için kendimi zor tutuyorum resmen.”
  • “Hue serisine giriş yapacakların ilk alması gereken ürün. Daha önce masa üstü olanını almıştım, ışığı az geldiği için iade etmiştim. Bu muhteşem. Televizyonun yanına koydum. Renkler harika. Çocukların da çok hoşuna gitti. Hepsi kendi zevkine göre ayarladı. TV ışığı ile senkron istemediğim için diğer aparatları almadım. Tek ürün için bridge gerek yok. Telefon uygulaması yetiyor.”
Ürünü İncele

İndirimdeki diğer Philips Hue ürünlerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

13. Philips Avent Natural Response Hoşgeldin Bebek Hediye Seti

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 13

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sette yazan her şey gönderilmişti, çok araştırdık, en çok bu içimize sindi. Umarım bebeğimiz de sever, hızlı gönderim için teşekkürler.”
  • “En sağlıklı en kullanışlı ürün. Her şey incelikle tasarlanmış. Özel tasarımı sayesinde bebeğimiz yeni doğduğu dönemde sağdığımız sütleri güvenli ve “anne memesini ya almazsa?” kaygısı taşımadan verdim. Sonuna dek tavsiye ediyorum.”
Ürünü İncele

İndirimdeki diğer Philips Avent ürünlerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

14. Philips Hue Play Genişletme Paketi

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 14

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünü bridge ile beraber uzun süredir kullanıyorum ve gayet memnunum.”
  • “Monitörümün arkasında hue play setini yükseltmek için aldım. Daha güzel bir yansıtma sağlıyor. Film izlerken veya oyun oynarken atmosferi daha çekici hale getiriyor.”
Ürünü İncele

İndirimdeki diğer Philips Hue ürünlerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

15. Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 15

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bence müthiş. Bunun alt modellerinden annemin vardı. O bile çok iyiydi. Turbo dönen başlık da çok iyi. Çıkıştaki Hepa filtre de çok iyi. Gücünüz yetmiyorsa turbo başlıklı fırçayı takın. Yeterse de bir başlık daha var büyük. Aşırı iyi çekiyor. Halının arkasındaki tozu bile çekiyor. Emiş gücü bayağı yüksek 900 watt ve tasarım olarak da güçlendirilmiş ürün.”
  • “Philips Marathon süpürgesinin en önemli özelliği çok yüksek çekim gücü. Evinizin gerçekten temizlendiğini hissediyor ve görüyorsunuz.”
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu Gülümseten Kasım da alabileceğiniz en iyi indirimli Philips ürünleri 16

Bu içerik 12 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
philips philips dikey süpürge philips kahve makinesi philips tıraş makinesi
