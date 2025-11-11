Gülümseten Kasım'ın favori markası Under Armour'da büyük indirim başladı!

Her adımda rahatlık ve şıklığı bir arada yaşamak isteyenler için Under Armour ayakkabıları mükemmel bir seçenek. Çeşit çeşit modeliyle her erkeğin zevkine hitap eden bu spor ayakkabılar, hem spor yaparken hem de günlük kullanımda maksimum performans sunuyor. Gülümseten Kasım fırsatlarıyla fiyatlar düşen favori modelleri yakalama şansı bulabileceğiniz birbirinden kaliteli Under Armour ayakkabıları sizin için listeledik. İşte detaylar!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Under Armour indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Under Armour UA Court 96 Erkek Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir numara büyük almanızı tavsiye ederim. Boy olarak değil ama kalıp olarak biraz sıkı bir kalıbı var. Ama çok rahat bir ayakkabı”

“Oldukça güzel ve konforlu fakat numaranızın 1,5 boy büyük numarasını söyleyin dar kalıp, kısa sürede elime ulaştı paketleme zarif ve sağlamdı.”

2. Under Armour UA Charged Impulse 3 Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Oldukça hafif ve rahat. Günlük ayakkabı olarak tercih ettim. Hafif bir ayakkabı arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Almadan önce topuğu fazla mı alçak diye tereddütteydim ama tam istediğim gibi geldi."

"Kibar, güzel görünümlü, rahat bir ayakkabı ancak kalıbı dar, 1 numara büyük almakta fayda var."

3. Under Armour Spawn 6 Mid Erkek Siyah Basketbol Ayakkabısı

4. Under Armour Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabı genel olarak kaliteli bir hissiyat veriyor, yıllardır diğer bildiğimiz kafa markaları kullanıyorum, bu ayakkabının onlardan hiç bir eksiği yok aynı segment ayakkabı, elinize alınca anlıyorsunuz. Ben çok beğendim. File kısmı öyle kalitesiz değil oldukça iyi görünüyor, iç kısımda süngerimsi yumuşak bir astar var sanırım, uzun vadeli olacak bu ayakkabı, kolay delinebilecek bir file değil çünkü."

"Beden diğerlerine göre 1 numara küçük, yani alırken 1 numara büyük alınız. Ve çok kaliteli bir ürün, özellikle topuk arka tarafının deri olması giyip çıkarırken ki deformeyi önlemek açısından çok güzel."

5. Under Armour UA Charged Rogue 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“27 cm ayak ölçüsü için 42,5 numara çok iyi oldu. Ayak numaranıza göre değil de cm olarak ayakkabı seçmeniz tam isabet olacaktır. Çok rahat bir ayakkabı. Yürüyüş performansı çok yeterli. Uzun süreli ayakta kaldığımda bile konfor sağlıyor.”

“İşim gereği bütün dolaştığım için rahat ayakkabı arayışındaydım. Yorumları okuyunca indirimdeyken satın aldım ve ayakkabıyı neredeyse ayağımda hissetmiyorum. Kesinlikle öneriyorum.”

6. Under Armour UA Charged Pursuit 3 BL Erkek Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Burada yazılanları okuyup 42 yerine 43 numara aldım ve tam oldu. Yani söylendiği gibi 1 numara büyük almakta fayda var. Bunun dışında orijinal Under Armour kalitesi. Amazon sayesinde mağaza fiyatının yarısına aldım.”

“Rahatlık ve görünüş tam istediğim gibi. Numarası ayağıma tam uyum sağladı. Hızlı, kaliteli ve güvenli kargolama için çok teşekkürler.”

7. Under Armour Charged Assert 10 Camo Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ayakkabıları o kadar çok seviyorum ki şimdiye kadar iki çift aldım. Ayaklarımla çalıştığım için duruşumu her gün, gün boyu destekleyecek ayakkabılara ihtiyacım var. Bu ayakkabılar harika duruyor, iyi destek sağlıyor ve ayaklarınızı serin tutuyor. Ayrıca hafifler ve koşu için tasarlanmışlar ancak yürüyüş ve genel kullanım için de uygunlar. Ayrıca ayaklarım geniş ve bu ayakkabılar süper rahat! Satmaya devam ettikçe almaya devam edeceğim. Şimdiye kadar siyah ve kamuflaj yeşili denedim ve ikisi de harika görünüyor.”

“Ayakkabı yarım numara büyük alınsa daha iyi olur. Görüntü ve konforuna diyecek yok, fiyatını hak eden bir ürün.”

8. Under Armour UA Infinite Erkek Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Ayağımın ölçüsü alınsa ve bir ayakkabı yaptırsam ancak bu kadar rahat ve oturan bir kalıp yapılabilir. Ayakkabının iç taban dizaynı olsun rengine kadar muazzam bir ayakkabı, fiyatını uygun bulmuşken 2 adet aldım. Malum bir ayakkabıyı bugün alıyorsunuz 1-2 sene sonra hem bundan daha iyi bir ayakkabı alabileceğimden şüpheliyim hem de bu fiyata bulabileceğimden daha da şüpheliyim, o yüzden 1 tane alın emin olun durumunuza göre yedekte alıp stok yapabilirsiniz. Hayatımda yedeğini aldığım ilk ayakkabı oldu.”

“Eğer topuk kısmı yumuşak bir ayakkabı arıyorsanız ve yürüyüş için kullanacaksanız bu ayakkabı tam aradığınız olabilir. Ben de çok beğendim. ”

9. Under Armour UA HOVR Turbulence 2 Erkek Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önce UA Turbilance kullanan birisi olarak 2'yi de beğendim. 1'deki topuk ve taban sert iken artık hovr taban ile daha yumuşak yastıklı olmuş 1'deki kalın kalıp yerine daha ince, nefes alan, terletmeyen sade ama şık bir yapıya ulaşmış.”

“Gerçekten rahat ve güzel sarıyor. 44,5 bazen de 45 giyiyorum, ayağım taraklı değil ve çok az düz taban gibidir. Çekinip 45 aldım ne olur nolmaz ama tam oldu. Yarım büyük alsam da olur gibi ama o numarası yoktu. Bu da sorun çıkarmaz zaten, öteki türlü ayaktan kayması daha kötü bir durum. Yan destekler dahil yürürken yastık hissiyatı veriyor. İp atlamayı denedim, resmen destek oluyor ve kolaylaştırıyor. Ben memnun kaldım ilk Under Armour ayakkabımdan.”

10. Under Armour UA Fat Tire Venture Pro Üniseks Yetişkin Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Under Armour kalitesi. Rahat, konforlu bir ayakkabı. Kalıbı dar olduğu için bir numara büyük almanız tavsiye olunur."

"Ürün taban kısmı oldukça güzel. Ürün üst kısmı tamamen örgüden oluşmakta tam bir yaz ayakkabısı, bununla birlikte beden mantığı çok iyi. Kalitesini ayakta hissettiriyor. Spor salonları veya yaz aylarında düz koşular için muhteşem. Fiyat güzel."

11. Under Armour UA Charged Decoy Erkek Spor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

“Uygun fiyat yakalayarak aldım. Rahat ve şık bir ayakkabı, bağcıkları esnek, bağlamadan standart bir kullanım da mevcut, beğendim.”

“Çok şık, kaliteli, rahat bir ayakkabı. Kendi numaranızdan bir numara büyük alınmalı en az, kalıplar dar.”

12. Erkek UA HOVR Turbulence 2 Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok rahat ve kaliteli bir ayakkabı. Mağaza fiyatının 4’te bir fiyatına aldım, tam numaranızı alın.”

“Bunlar şimdiye kadar sahip olduğum en rahat spor ayakkabılar. Uzun süre yıpranmadan dayanıyorlar, bu yüzden kesinlikle daha fazlasını alacağım.”

13. Under Armour UA HOVR Sonic 6 Erkek Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir numara büyük alın. Mükemmel bir tabanı var ayaklarım çok rahat etti. Çok keyifli bir ayakkabı.”

“Fiyatını hak ediyor, ince, hava alabilen üst yapısı ve orta sert diyebileceğim tabanı ile gayet rahat bir ayakkabı. Diğer ayakkabılarıma göre yarım numara büyük alıyorum Under Armour ayakkabılarımı, tam oluyor.”

14. Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

”Yaklaşık 9 aydır spor salonunda çoğunlukla ağırlık antremanları için kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Normalde 41 numara kullanıyorum. Önce 42 numara sipariş ettim. Daha sonra iade edip 42,5 numara aldım. Mükemmel uydu.”

“Ayakkabının kavraması, dengesi süper. Yürüyüş yada spor sahasına bisiklet ile giderken kullanıyorum. Son derece dengeli bir ayakkabı. Bu model ayakkabılarla ilgili olarak okuduğum yorumlarda bir kullanıcının iki sene boyunca bir kaç mil mesafedeki spor sahasına bu ayakkabılarla yürüdüğünü ve sıcak iklimde kullandığını okuyunca tercih sebebimi artırdı. Bu model ayakkabı ile günlük ortalama altı kilometre yürüyüş yapıyorum. Konuya yaklaşımım hem beni dengede tutan stabil bir ayakkabı olsun hem de bir çok amaçla kullanabileyim düşüncesiydi ve çok da beğenerek kullanıyorum. ”

15. Under Armour Dynamic Select Erkek Antrenman Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

“Yorumu aradan bayağı zaman geçince yapmak istedim. Ürün tam anlamıyla F/P ürünü hatta daha iyi. Herhangi bir defosu veya kalite anlamında eksikliğini görmedim. Kaliteli ayakkabı.”

“Mutlaka bir numara büyük alın. 2 haftadır giyiyorum, yürüyüş ve spor salonu kullanımı için çok iyi. Bu anlamda bir ayakkabı arıyorsanız daha fazla para vermeyin.”

Bu içerik 11 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

