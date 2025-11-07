Ev Yaşam Ev Yaşam
Yolculuk, piknik, sahil.... Stanley buzluk Gülümseten Kasım'da bugün için indirimde!
Yolculuk, piknik, sahil.... Stanley buzluk Gülümseten Kasım'da bugün için indirimde!

Sultan Oğuz
Yaz kış fark etmez, dışarıda geçirilen her an daha keyifli olsun istiyorsanız yiyecek ve içecekleri taze tutmanın pratik bir yolunu bulmak şart! Kamp, piknik, deniz kenarı ya da uzun araba yolculuklarında sıcaktan bunaldığın anlar Stanley’in dayanıklı tasarımıyla artık geride kalıyor. Isıyı saatlerce muhafaza eden yapısı, kolay taşınabilir formu ve efsanevi dayanıklılığıyla açık hava planlarının en güvenilir eşlikçisi olmaya aday buzluğun fiyatı Gülümseten Kasım’da sınırlı bir süre için düştü!

Açık havada geçirilen her anın keyfi, yanında serin bir içecek varsa güzel! Kamp, piknik, uzun araba yolculuğu ya da sahil fark etmez, yiyecek ve içecekleri taze tutacak sağlam bir kamp buzluğu herkese lazım. Hem dayanıklılığı hem de pratik kullanımıyla açık hava tutkunlarının favorisi olan Stanley buzluk, Gülümseten Kasım’a özel fiyatıyla sizi bekliyor. Şimdi alın, sezonu geldiğinde serinliğin keyfini doyasıya çıkarın!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Stanley indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Yiyecek ve içecekleri hep istediğiniz ısıda tutan: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu (15 l)

Kamp, piknik ya da balıkta buz gibi içecek hayali kuran babalara birebir olan Stanley'in soğutucu kutusu, içindekileri tam 36 saat boyunca soğuk tutuyor. Çift duvarlı izolasyonu sayesinde sıcak havada bile içindekiler buz gibi kalıyor. Taşıması rahat, sızdırmaz yapısıyla dökülme ve akma derdi yok, üstelik, kapağında termos sabitleme lastiği bile var.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ürün, boyutunu bilerek almak lazım. Ben yolculuklarda arabanın içinde soğuk içecek taşımak için kullanıyorum. Gayet memnunum."
  • “Bu türden daha önce de no name ürün kullandım. Stanley kıyas kabul edilmeyecek şekilde daha iyi soğuk tutuyor. Taşıma kolu , gövde kalınlığı ve 2 kilit aparatı ile deforme olmayacak hatta yıllarca hizmet edecek türden. Kapak contası silikonlu, kapatınca oluşan vakumlama ekstra izolasyon sağlıyor.”
Ürünü İncele

Farklı hacimdeki Stanley buzluklara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz

Kamp yapmayı ya da outdoor aktiviteleri seviyorsanız Stanley'nin indirimli kamp ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 6 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

