Evde her zaman lazım olacak yardımcınız Bosch IXO 7’nin fiyatı Gülümseten Kasım'a özel düştü!

Evde bir şey tamir etmek ya da yeni bir mobilya kurmak bazen gereğinden uzun sürebiliyor. Hele vidalar dönmüyorsa ya da uygun tornavida yoksa işler iyice zorlaşıyor. Akülü bir vidalama makinesi ise bu işleri hem kolay hem hızlı hale getiriyor. Evinde pratik çözümleri sevenler için ideal bir yardımcı olan Bosch akülü vidalama makinesi Gülümseten Kasım kapsamında indirime girmişken sepetinize eklemeden geçmeyin!

Her işinize koşan: Bosch Home and Garden IXO 7 Akülü Vidalama Seti

Bosch IXO 7, küçük ama güçlü yapısıyla her türlü projenizde büyük kolaylık sağlıyor. Ahşap mobilya montajı, tamir ya da küçük ev işleri fark etmeksizin vidalama işlerini pratik hale getiren 7. nesil bu model, önceki versiyonlarına göre daha güçlü motoru, artırılmış devir sayısı ve %20 daha fazla performansıyla dikkat çekiyor. 2,0 Ah lityum iyon pili sayesinde uzun süre kesintisiz çalışma sunarken hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla konforlu bir kullanım yaşatan makine, 360° LED ışık halkasıyla karanlık alanlarda bile net görüş verirken IXO koleksiyonuna ait aksesuarlarla da tam uyumlu olmasıyla farklı amaçlar için kullanmanıza imkan tanıyor! İndirimdeki aksesuarları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu modelin eskisini de kullanıyordum ama bu bana daha iyi geldi. Son derece yeterli bir ürün. Eğer ufak tefek montajlar, vidalamalar yapıyorsanız bu iş için ideal. Şarjı uzun gidiyor ve güç stabil. Bir kaç tane IKEA mobilyası montajı yaptım bana mısın demedi, hatta ahşap çitlerim var onlara akıllı vida salladım onu bile yaptı. Uçların sayısı yeterli ama bir kaç tane daha olsa iyi olurdu. Bir de uzatma olsa tamam."

"Ev işleri için çok iyi bir set. Küçük, hafif ve kullanımı rahat, aynı zamanda mobilya, kendin yap projeleri ve hızlı onarımlar için yeterince güçlü. Özellikle açılı adaptörünü çok beğendim, çünkü başkalarının ulaşamadığı dar alanlara ulaşmanızı sağlıyor. Pili uzun süre dayanıyor ve mikro USB kablosuyla kolayca şarj oluyor. Ev kullanımı için tasarlandığı açık. Vaatlerini yerine getiren pratik bir alet."

Bu içerik 4 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.