Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Evde her zaman lazım olacak yardımcınız Bosch IXO 7’nin fiyatı Gülümseten Kasım'a özel düştü!
Evde her zaman lazım olacak yardımcınız Bosch IXO 7’nin fiyatı Gülümseten Kasım'a özel düştü!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Evde tamirat gerektiğinde bir vida sıkmak için saatlerce uğraşmak kadar moral bozan az şey vardır. Hele ki yanlış tornavida ucu ya da bir türlü dönmeyen vida varsa küçük işler büyüdükçe büyür. Oysa akülü bir vidalama makinesi, bu süreci saniyeler içinde tamamlamanızı sağlar. Mobilya kurmaktan rafta bir vida sıkıştırmaya kadar her işte elinizin altında olsun isterseniz Gülümseten Kasım'a özel Bosch akülü vidalama makinesinde fırsat başladı!

Evde bir şey tamir etmek ya da yeni bir mobilya kurmak bazen gereğinden uzun sürebiliyor. Hele vidalar dönmüyorsa ya da uygun tornavida yoksa işler iyice zorlaşıyor. Akülü bir vidalama makinesi ise bu işleri hem kolay hem hızlı hale getiriyor. Evinde pratik çözümleri sevenler için ideal bir yardımcı olan Bosch akülü vidalama makinesi Gülümseten Kasım kapsamında indirime girmişken sepetinize eklemeden geçmeyin!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Bosch indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Her işinize koşan: Bosch Home and Garden IXO 7 Akülü Vidalama Seti

Evde her zaman lazım olacak yardımcınız Bosch IXO 7’nin fiyatı Gülümseten Kasım a özel düştü! 1

Bosch IXO 7, küçük ama güçlü yapısıyla her türlü projenizde büyük kolaylık sağlıyor. Ahşap mobilya montajı, tamir ya da küçük ev işleri fark etmeksizin vidalama işlerini pratik hale getiren 7. nesil bu model, önceki versiyonlarına göre daha güçlü motoru, artırılmış devir sayısı ve %20 daha fazla performansıyla dikkat çekiyor. 2,0 Ah lityum iyon pili sayesinde uzun süre kesintisiz çalışma sunarken hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla konforlu bir kullanım yaşatan makine, 360° LED ışık halkasıyla karanlık alanlarda bile net görüş verirken IXO koleksiyonuna ait aksesuarlarla da tam uyumlu olmasıyla farklı amaçlar için kullanmanıza imkan tanıyor! İndirimdeki aksesuarları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu modelin eskisini de kullanıyordum ama bu bana daha iyi geldi. Son derece yeterli bir ürün. Eğer ufak tefek montajlar, vidalamalar yapıyorsanız bu iş için ideal. Şarjı uzun gidiyor ve güç stabil. Bir kaç tane IKEA mobilyası montajı yaptım bana mısın demedi, hatta ahşap çitlerim var onlara akıllı vida salladım onu bile yaptı. Uçların sayısı yeterli ama bir kaç tane daha olsa iyi olurdu. Bir de uzatma olsa tamam."
  • "Ev işleri için çok iyi bir set. Küçük, hafif ve kullanımı rahat, aynı zamanda mobilya, kendin yap projeleri ve hızlı onarımlar için yeterince güçlü. Özellikle açılı adaptörünü çok beğendim, çünkü başkalarının ulaşamadığı dar alanlara ulaşmanızı sağlıyor. Pili uzun süre dayanıyor ve mikro USB kablosuyla kolayca şarj oluyor. Ev kullanımı için tasarlandığı açık. Vaatlerini yerine getiren pratik bir alet."
Ürünü İncele

Alet çantanızın daha düzenli görünmesi için fiyatı düşen Bosch Home and Garden Kapak Kutusu'na buradan göz atabilirsiniz.

Her türlü tamirat işinize koşan indirimdeki Bosch Home and Garden Çekiç için buraya tıklayablirsiniz.

Alet çantanızda yer kalmadıysa fiyatı düşen Bosch Home and Garden Büyük Boy Aksesuar Kutusu'nu buradan inceleyebilirsiniz.

Daha güçlü bir ürün arayışındaysanız indirime giren Bosch Home and Garden EasyDrill 18V-40 akülü vidalama makinesi ürünü için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Evde her zaman lazım olacak yardımcınız Bosch IXO 7’nin fiyatı Gülümseten Kasım a özel düştü! 2

Bu içerik 4 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Stanley'in en çok satan termosu! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

 Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

 Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

 Her adımda konfor arayanlar buraya!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

 Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

 Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

 Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

 Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

 Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

 Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

 Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

 Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

 Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

 LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

 Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
bosch
İş birliği İçerikleri
Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

Her adımda konfor arayanlar buraya!

Stanley'in en çok satan termosu! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor!

1-4 Kasım'da ŞOK'a terlik ve oyuncak geliyor!

BİM'e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu

5 Kasım'da BİM'e aksiyon kameraları geliyor!

4 Kasım'da Bim'de temel gıdada sevindiren fırsatlar var!

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var, kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Her adımda fark yaratan ikonik modelin fiyatı düştü!

Her adımda konfor arayanlar buraya!

Stanley'in en çok satan termosu! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

A101'e elektrikli ısıtıcı fan geliyor!

1-4 Kasım'da ŞOK'a terlik ve oyuncak geliyor!

BİM'e Philips süpürge modelleri geliyor! 7 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu

Yumuşak deri, hafif taban, efsane rahatlık… Camper Runner Ayakkabı indirimde

Her adımda konfor arayanlara: Puma ayakkabı Gülümseten Kasım’da çok daha uygun!

Bu ormana izinsiz girmenin cezası: 557 bin 212 TL! Dünyada tek: 1000 yıllık kasnak meşeleri...

Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğluna ne oldu? Her yerde aranıyorlar!

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Dikkat! Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı: Aralarında İstanbul da var!

