Philips'in çok yönlü bakım seti Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi!

Kaliteli bir tıraş deneyiminde sonuç kadar işlem sırasında cildinizin ne kadar rahat ettiği de önemli. Uzun ömürlü, her zaman keskin kalan ve farklı ihtiyaçlara aynı anda cevap verebilen bir bakım seti her erkeğin banyosunda olması gereken temel cihazlardan biri. Hem cildinizi yormadan, tek bir hamlede pürüzsüz sonuçlar almak hem de hazırlık sürenizi yarıya indirmek isterseniz yıllarca güvenle kullanabileceğiniz Philips bakım setindeki Yılın Son Fırsatları'nı değerlendirmeyi unutmayın!

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Tüm bakım ihtiyaçlarınız tek makinede: Philips 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips bakım seti, paslanmaz çelik bıçaklarının sürtünme yoluyla birbirini bileyen mekanizması sayesinde yıllar geçse de keskinliğini koruyarak pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Setin içinde bulunan 7 farklı başlık, sakal şekillendirmeden saç traşına, burun ve kulak kılı temizliğine kadar geniş bir yelpazede çözüm sunarak banyonuzdaki karmaşaya son veriyor. Kablosuz kullanım özelliği ve yıkanabilir aparatları sayesinde hem kullanım esnasında hem de temizlik aşamasında büyük kullanım kolaylığı sağlayan bu set, hem bütçe dostu hem de performans odaklı bir cihaz arayanlar için ideal bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

"Pratik, kullanışlı ve ekonomik traş için mükemmel bir ürün. Tavsiye ederim."

"Bir senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Yanında parçaları için bez bir çanta ile birlikte geliyor. Saç kesmeyi de denedim ve yaptı. Şarjı uzun gidiyor, çok sık kullanmıyorum ve ayda bir falan birkaç saat şarja takıyorum. Şarjın dolu olup olmadığını gösteren bir işareti yok ama zaten şarj bitince önce yavaşlıyor sonra kapanıyor."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 22 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.