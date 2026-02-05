HABER

Bakımevinde dehşet! Üzerine kolonya döküp ateşe verdi: Yandığı 5 dakika sonra fark edildi

Kütahya'da meydana gelen olayda bir engelli ağır yaralandı. Bakımevinde kalan ve doğuştan bedensel engeli olan İskender Horuz bacaklarına kolonya döktü ve ardından alev aldı. Horuz'un yeğeni kolonyanın görevliler tarafından verildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Olay anları kameralara anbean yansırken talihsiz adamın yeğeninin ifadeleri kan dondurdu.

Kütahya’daki 11 yıldır özel bir bakım evinde kalan doğuştan bedensel engelli İskender Horuz (62), bacaklarına kolonya dökerek ateşe verdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bacaklarında 3’üncü derece yanık olduğu tespit edilen Horuz, yoğun bakımda tedaviye alındı. İskender Horuz’un yasal vasisi ve yeğeni Satı Horuz (52), bakımevindeki görevlinin kolonya verip amcasının yanmasına sebep olduğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

YANDIĞINI 5 DAKİKA SONRA FARK ETTİLER

Eskişehir’de oturan ve doğuştan bedensel engelli olan İskender Horuz, anne ve babasının ölümünün ardından 11 yıl önce özel Kütahya’daki özel bir bakımevine yerleştirildi. Horuz, 29 Ocak akşamı saat 21.30 sıralarında bakımevinde oturduğu tekerlekli sandalyede bacaklarına kolonya döküp ateşe verdi. Bakımevi görevlileri Horuz’un yandığını yaklaşık 5 dakika sonra fark etti. Yangın söndürülürken, iddiaya göre Horuz bir gün sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bacaklarında 3’üncü derece yanık olduğu tespit edilen İskender Horuz Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Yanık Tedavi Merkezi’ndeki yoğun bakıma alındı.

"GÖREVLİ ELİNE KOLONYA ŞİŞESİ VERDİ"

Olaydan bakımevi müdürünün aramasıyla haberdar olduklarını ifade eden İskender Horuz’un yasal vasisi yeğeni Satı Horuz, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Satı Horuz, “İskender amcam yaklaşık 11 yıldır Kütahya’daki özel bakım evinde kalıyordu. 29 Ocak gecesi bakımevi görevlilerinden M.Ç, eline bir kolonya şişesi veriyor. Bunu üzerine dök, kendini yak, kurtul diyerek. O da kendisi tabii ki normal düşünemediği için dökülen kolonyanın üstüne çakmağa çakıyor ve yanıyor.

"İYİCE ALEVLENDİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKIYORLAR"

Kamera görüntülerini gönderdiler. Yan tarafta 5-6 kişinin sesi geliyor. İyice alevlenip yandıktan sonra görevliler meydana çıkıyorlar. 4-5 kişi sakin bir şekilde koşarak, panik halinde bile değiller. Sakin bir şekilde söndürmeye kalkıyorlar. Ve o gün gece hastaneye götürmüyorlar. Orada kalıyor, ertesi gün sabah oranın sorumlu müdürü geliyor ve sabah götürüyorlar. Sabah hastaneye götürdükten sonra da beni arıyorlar. Bunları ben amcam ile konuştuktan sonra öğrendim. Kendisini bana yaşadıklarını bu şekilde anlattı” dedi.

‘AMCAM SABAH HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ’

İskender Horuz’un bakımevi çalışanından korktuğu için polis ifadesinde kendisini yakarak intihar etmek istediğine yönelik ifade verdiğini öne süren Horuz, “Diz kapağının altından bu cinsel organların üstüne kadar yani göbeğine kadar yanmış bir şekildeydi. Amcamın genel sağlık durumu, ilk ameliyatını oldu. Daha sonra ikinci ameliyatını olacak. Ondan sonra tekrar bir üçüncü ameliyatını olacak. Üçüncü derecede yanık. Sinirleri falan yandığı için şu anda acı bile hissetmiyor, yoğun bakımda tutuluyor. Kendisi tekerlekli sandalyeye mahkum. Hani tekerlekli sandalyeden ineyim lavaboma gideyim onu yapayım. Öyle bir şansı yok. Çocukken geçirdiği bir hastalıktan dolayı engelli. Amcam yandıktan sonra hemen değil, sabah hastaneye götürüldü. Sorduğumda ise kendisi hastane istemediler diye açıklama yaptılar. Ben hem görevliden hem de bakımevinden şikayetçiyim” dedi.

DEHŞET DOLU DAKİKALAR

Şikayet üzerine Kütahya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, İskender Horuz’un kendisini yaktığı anlar bakımevinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisini ateşe verdikten sonra yaklaşık 5 dakika boyunca yandığı görülen İskender Horuz’a daha sonra bakımevi görevlilerin müdahale ettiği görüldü.

"6 AYLIK KAMERA KAYITLARIMIZ VAR"

Özel bakımevi merkezinin müdürü Muhammet Kahraman, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Kahraman, “Bu engellimiz, sürekli geç yatan televizyon izleyen biri. Bu olayın meydana geldiği alanda televizyon izleme alanı. Olayın meydana geldiği saat bizim bakım elemanlarımızın engellinin bakım hizmetleri sunduğu bir zaman. Pantolonun dizindeki etiketi yakmak isterken etiketin polyester olmasının nedeniyle etiket tutuşuyor daha sonra dizlik tutuşuyor. Bu üzücü olay maalesef meydana gidiyor. Bu görüntüleri izlediğinizde yangın alarm sisteminin sesli ikazı devreye girdiğinde hemen 1 dakika içerisinde olaya müdahale ediliyor ve söndürme işlemi gerçekleştiriyorlar. Bizim 6 aylık kamera kayıtlarımız var. Olay adli ve idari boyutta soruşturma başlatıldı” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

