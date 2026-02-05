Star Wars’tan fırlamış gibi! Çin'in 'çılgın' projesi görenleri şaşkına çevirdi

Çin, yaklaşık 100 adet insansız savaş uçağını konuşlandırabilen ve atmosferin sınırına kadar uçabilen fütüristik bir "Star Wars" tarzı uzay gemisi Luanniao'ya dair planlarını gün yüzüne çıkardı.

20 İLA 30 YILA GÖKYÜZÜNDE OLABİLİR

Dailymail'de yer alan habere göre; Ülke, 242 metre uzunluğunda, 684 metre genişliğinde ve 120.000 ton kalkış ağırlığına sahip olması planlanan Luanniao'nun önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde göklerde olacağını iddia ediyor.

Luanniao, Çin'in 'Güney Cennet Kapısı' anlamına gelen daha geniş kapsamlı 'Nantianmen' Projesi'nin bir parçası. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen bu proje, Çin'in uzay ve hava yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

88 SAVAŞ UÇAĞI TAŞIYABİLECEK

Eğer üretilirse dünyanın en büyüğü olacak bu savaş gemisi, 88 adede kadar insansız Xuan Nu savaş uçağı taşımak üzere tasarlanıyor. Henüz konsept aşamasında olan bu uçaklar, hipersonik füzeler fırlatabilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip hayalet uçaklar olarak dizayn edilecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar ise Luanniao'nun fiziksel olarak üretilip üretilemeyeceğinden emin değil. Birçok uzman, bunun bir tanıtım gösterisi olduğun iddiasında.

Ancak Avustralya Griffith Asya Enstitüsü'nden savunma uzmanı Peter Layton'a göre, eğer tamamlanırsa yeni savaş gemisi hemen hemen herkesi geride bırakacak.

Telegraph'a konuşan Layton, Luanniao'nun karadan havaya füzelerin (SAM) ve diğer savaş uçaklarının üzerinden uçabileceğini belirterek çoğu savunma sisteminin menzilinin dışında kalacağını söyledi.