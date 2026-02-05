HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Star Wars’tan fırlamış gibi! Çin'in 'çılgın' projesi görenleri şaşkına çevirdi

Çin, "Nantianmen (Güney Cennet Kapısı)" projesi kapsamında geliştirdiği fütüristik savaş gemisi Luanniao'yu tanıttı. Denizde değil, gökyüzünde süzülmesi planlanan bu devasa platform, 684 metre genişliğe ve 120.000 ton kalkış ağırlığına sahip olacak. Eğer üretilirse dünyanın en büyüğü olacak bu savaş gemisi atmosferin sınırına kadar uçabilecek. İşte Star Wars'tan fırlamış gibi görünen Luanniao'nun detayları...

Star Wars’tan fırlamış gibi! Çin'in 'çılgın' projesi görenleri şaşkına çevirdi
Enes Çırtlık

Çin, yaklaşık 100 adet insansız savaş uçağını konuşlandırabilen ve atmosferin sınırına kadar uçabilen fütüristik bir "Star Wars" tarzı uzay gemisi Luanniao'ya dair planlarını gün yüzüne çıkardı.

20 İLA 30 YILA GÖKYÜZÜNDE OLABİLİR

Dailymail'de yer alan habere göre; Ülke, 242 metre uzunluğunda, 684 metre genişliğinde ve 120.000 ton kalkış ağırlığına sahip olması planlanan Luanniao'nun önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde göklerde olacağını iddia ediyor.

Star Wars’tan fırlamış gibi! Çin in çılgın projesi görenleri şaşkına çevirdi 1

Luanniao, Çin'in 'Güney Cennet Kapısı' anlamına gelen daha geniş kapsamlı 'Nantianmen' Projesi'nin bir parçası. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen bu proje, Çin'in uzay ve hava yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

88 SAVAŞ UÇAĞI TAŞIYABİLECEK

Eğer üretilirse dünyanın en büyüğü olacak bu savaş gemisi, 88 adede kadar insansız Xuan Nu savaş uçağı taşımak üzere tasarlanıyor. Henüz konsept aşamasında olan bu uçaklar, hipersonik füzeler fırlatabilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip hayalet uçaklar olarak dizayn edilecek.

Star Wars’tan fırlamış gibi! Çin in çılgın projesi görenleri şaşkına çevirdi 2

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar ise Luanniao'nun fiziksel olarak üretilip üretilemeyeceğinden emin değil. Birçok uzman, bunun bir tanıtım gösterisi olduğun iddiasında.

Star Wars’tan fırlamış gibi! Çin in çılgın projesi görenleri şaşkına çevirdi 3

Ancak Avustralya Griffith Asya Enstitüsü'nden savunma uzmanı Peter Layton'a göre, eğer tamamlanırsa yeni savaş gemisi hemen hemen herkesi geride bırakacak.

Telegraph'a konuşan Layton, Luanniao'nun karadan havaya füzelerin (SAM) ve diğer savaş uçaklarının üzerinden uçabileceğini belirterek çoğu savunma sisteminin menzilinin dışında kalacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayvacık’ta sağanak yağış etkili olduAyvacık’ta sağanak yağış etkili oldu
Bakan Uraloğlu Kahramanmaraş'ta! "79,4 milyar lira harcama yapıldı"Bakan Uraloğlu Kahramanmaraş'ta! "79,4 milyar lira harcama yapıldı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.