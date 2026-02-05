HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eşini tabancayla öldüren kadına 24 yıl hapis!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada eşi Emrah Duran'ı (42) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Aysel Duran (43), ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada dinlenen sanık Duran, “2 kızım var, onları çok seviyorum. Keşke o gece kafama sıksaydım, yine çocuklarımı görmüyorum” dedi.

Eşini tabancayla öldüren kadına 24 yıl hapis!

Olay, geçen yıl 29 Ocak’ta İzmit’in Yahyakaptan Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan çift, 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerine gitti. Aralarındaki tartışma burada da devam etti. Büyüyen tartışma sırasında Aysel Duran, evdeki tabancayla 2 çocuğunun babası Emrah Duran'ı öldürdü. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aysel Duran hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

‘BENİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU’

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Aysel Duran, Emrah Duran’ın kardeşi ve taraf avukatları katıldı. Karar öncesi dinlenen tutuklu sanık Duran, “Olayı isteyerek veya tasarlayarak yapmadım. Son zamanlarda Emrah ile zor zamanlar yaşadım. Bunları çözmek için aile danışmanlarına bile başvurduk. Onu aldattığımı söyleyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay gecesi de aynı sebeple aramızda tartışma yaşandı. O silahı kendimi öldürmek için elime aldım. Hatta silahı kafama dayadım ancak çocuklarımın sesini duyunca silahı indirdim. Emrah bana, 'Sizin buradan ölünüz çıkar' dedi. Eşimi durdurmak için gözümü kapatarak ateş ettim” diye konuştu.

‘KEŞKE KAFAMA SIKSAYDIM’

Pişman olduğunu da söyleyen Aysel Duran, “2 kızım var, onları çok seviyorum. Keşke o gece kafama sıksaydım, yine çocuklarımı görmüyorum. Herkesten af diliyorum. Emrah beni son zamanlarda öldürmek istiyordu. Delil arıyordu ama bulamıyordu. Bilerek yapmadım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti Duran’ın ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, cezayı alt sınırdan indirim uygulayarak 24 yıl hapse çevirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştıİstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
GTA 6 ile ilgili merak edilen sorulardan biri cevap buldu!GTA 6 ile ilgili merak edilen sorulardan biri cevap buldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tabanca Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.