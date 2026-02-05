Eşini tabancayla öldüren kadına 24 yıl hapis!

Olay, geçen yıl 29 Ocak’ta İzmit’in Yahyakaptan Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan çift, 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerine gitti. Aralarındaki tartışma burada da devam etti. Büyüyen tartışma sırasında Aysel Duran, evdeki tabancayla 2 çocuğunun babası Emrah Duran'ı öldürdü. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aysel Duran hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

‘BENİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU’

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Aysel Duran, Emrah Duran’ın kardeşi ve taraf avukatları katıldı. Karar öncesi dinlenen tutuklu sanık Duran, “Olayı isteyerek veya tasarlayarak yapmadım. Son zamanlarda Emrah ile zor zamanlar yaşadım. Bunları çözmek için aile danışmanlarına bile başvurduk. Onu aldattığımı söyleyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay gecesi de aynı sebeple aramızda tartışma yaşandı. O silahı kendimi öldürmek için elime aldım. Hatta silahı kafama dayadım ancak çocuklarımın sesini duyunca silahı indirdim. Emrah bana, 'Sizin buradan ölünüz çıkar' dedi. Eşimi durdurmak için gözümü kapatarak ateş ettim” diye konuştu.

‘KEŞKE KAFAMA SIKSAYDIM’

Pişman olduğunu da söyleyen Aysel Duran, “2 kızım var, onları çok seviyorum. Keşke o gece kafama sıksaydım, yine çocuklarımı görmüyorum. Herkesten af diliyorum. Emrah beni son zamanlarda öldürmek istiyordu. Delil arıyordu ama bulamıyordu. Bilerek yapmadım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti Duran’ın ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, cezayı alt sınırdan indirim uygulayarak 24 yıl hapse çevirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır