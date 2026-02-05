HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polise başkasının kimliğini gösteren şahsın 28 yıl cezayla arandığı ortaya çıktı

Amasya’da polise başkasına ait kimlik gösteren şahsın, 28 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Polise başkasının kimliğini gösteren şahsın 28 yıl cezayla arandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, güveni kötüye kullanma suçundan hakkında 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö., memleketi Konya’dan Amasya’daki bir yakınının yanına gelmek için yola çıktı.

Polise başkasının kimliğini gösteren şahsın 28 yıl cezayla arandığı ortaya çıktı 1

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Amasya’da sokakta dolaşırken asayiş uygulaması gerçekleştiren polislerin sorgulama yaptığı Mevlüt Ö. (58), başka birine ait kimliği verdi. Şüphelenen polisler, şahsın "güveni kötüye kullanma" suçundan 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö. olduğunu belirledi.

Polise başkasının kimliğini gösteren şahsın 28 yıl cezayla arandığı ortaya çıktı 2

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şahıs, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Şubat 2026
05 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştıİstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
GTA 6 ile ilgili merak edilen sorulardan biri cevap buldu!GTA 6 ile ilgili merak edilen sorulardan biri cevap buldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.