Gülümseten Kasım'da Oral-B iO 9 serisi setinin fiyatı dipte!

Gün içinde tükettiğimiz kahve, çay ve farklı yiyecekler dişlerde lekelenme ve matlaşma yaratırken düzensiz veya etkisiz fırçalama yöntemi bu etkileri daha da belirgin hale getirebiliyor. Bu nedenle, hem yetişkinler hem gençler hem de ağız hijyenine önem veren herkes, daha akıllı ve yönlendiren bir bakım deneyimine ihtiyaç duyabiliyor. Diş bakım rutinini güçlendirmek için gelişmiş bir çözüme geçmeyi düşünüyorsanız Oral-B iO 9 Elektrikli Diş Fırçası Seti Gülümseten Kasım’da kaçırılmayacak bir indirimle sizi bekliyor.

Ağız hijyeninde teknoloji ve konfor bir arada: Oral-B iO 9 Elektrikli Diş Fırçası Seti

Oral-B, ağız bakımında devrim yaratan iO teknolojisi sayesinde profesyonel temizlik hissini evinize taşıyor. Benzersiz yuvarlak fırça başlığı ve hassas mikro titreşimler, bir haftada ferah bir ağız hissi ve %100 daha sağlıklı diş etleri sağlar. 3D yapay zeka fırçalama takibi ile dişlerinizin ön, üst ve arka yüzeylerini izler ve sizi kapsamlı bir temizliğe yönlendirir. İnteraktif renkli gösterge, önemli bilgileri kolayca görmenizi sağlarken günlük temizlik, hassas, diş eti bakımı, yoğun temizlik, beyazlatma ve süper hassas 6 akıllı mod ile bakımınızı tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Oral-B iO 9

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önceden Oral B'nin 2017 model eski bir diş fırçasını kullanıyordum. iO9'a geçmek at arabasından Ferrari'ye geçmek gibi oldu. Cihazda çok sayıda mod var. Bunlar günlük kullanım, beyazlatma, hassas, süper hassas, dil temizleme ve diş eti masajı şeklinde. Cihazın üzerinde saniye sayacı var. Ayrıca uygulamadan 3 boyutlu olarak diş fırçalama esnasında hangi dişlerinizi ne derece temizlediğinizi görebiliyorsunuz. Bende Apple iPhone var. Diş fırçalama bilgileri sağlık uygulamasıyla da birlikte çalışıyor. Cihazdan sadece bir tane başlık çıkıyor. Bu bilgiyi hiç bir yerde bulamamıştım. Alınca belli olmuş oldu. Paylaşmak istedim."

"Sensitive başlığı ile ilk defa dişlerimi fırçaladım. 2,11 dakika yaptım Intensive modunda. 43 yaşındayım daha önce yine Oral-B fırça kullanıyordum. Dişlerimi daha önce hiç fırçalamamışım da ilk defa temizlenmiş gibi. Diş doktorundan yeni çıkmışım gibi. 10 çok pahalı diye almadım, kutudan 2 adet çıkıyor, eşim ve benim için. Diğer eski Oral-B'leri yazlığa, bunu evde kullanmaya devam. Bence parasına değer."

Bu içerik 14 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

