Kış şartlarına meydan okuyan Helly Hansen monttaki indirim bugün bitiyor!

Kış aylarında şıklık ve işlevsellik arasında seçim yapmak zorunda kalmaktan yoruldunuz mu? O zaman hem şehir hayatının stiline hem de doğanın en sert şartlarına uyum sağlayan Helly Hansen monta denk gelmemişsiniz. Kalitesiz bir montla kış geçirmek yerine ömürlük bir yatırım yapmak istiyorsanız Hell Hansen montun bugün sona erecek olan indirimini kaçırmayın!
Doğa tutkunları için devrim niteliğindeki ECOLoft Air SR izolasyonu ile donatılan Helly Hansen Sirdal mont, geleneksel kuş tüyü dolguların aksine ıslandığında dahi topaklanmaz ve ısıyı muhafaza etmeye devam eder. Geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen çevreci yapısı, PFC içermeyen su itici işlemle birleşerek hem sizi hem de doğayı korur. Yırtılmaz dış kumaşı sayesinde en zorlu rotalarda bile dayanıklılığından ödün vermezken inanılmaz hafif yapısıyla hareketlerinizi kısıtlamaz. Şık siyah rengi ve minimalist tasarımıyla jean pantolonlardan teknik outdoor pantolonlarına kadar her türlü kombinle uyum sağlayacak mont, gardırobunuzun en işlevsel parçası olacak!
