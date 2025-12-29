Kış şartlarına meydan okuyan Helly Hansen monttaki indirim bugün bitiyor!

Kış aylarında şıklık ve işlevsellik arasında seçim yapmak zorunda kalmaktan yoruldunuz mu? O zaman hem şehir hayatının stiline hem de doğanın en sert şartlarına uyum sağlayan Helly Hansen monta denk gelmemişsiniz. Kalitesiz bir montla kış geçirmek yerine ömürlük bir yatırım yapmak istiyorsanız Hell Hansen montun bugün sona erecek olan indirimini kaçırmayın!

Olağanüstü hafiflik üstün koruma: Helly Hansen Sirdal Mont

Doğa tutkunları için devrim niteliğindeki ECOLoft Air SR izolasyonu ile donatılan Helly Hansen Sirdal mont, geleneksel kuş tüyü dolguların aksine ıslandığında dahi topaklanmaz ve ısıyı muhafaza etmeye devam eder. Geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen çevreci yapısı, PFC içermeyen su itici işlemle birleşerek hem sizi hem de doğayı korur. Yırtılmaz dış kumaşı sayesinde en zorlu rotalarda bile dayanıklılığından ödün vermezken inanılmaz hafif yapısıyla hareketlerinizi kısıtlamaz. Şık siyah rengi ve minimalist tasarımıyla jean pantolonlardan teknik outdoor pantolonlarına kadar her türlü kombinle uyum sağlayacak mont, gardırobunuzun en işlevsel parçası olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel. Kaliteli, sıcak, rüzgar geçirmez ve çok soğuk kışlar için, uzun bir ceketin altına giymek için mükemmel. Sıcaklığın sık sık hızla düştüğü dağlardaki dış mekan işimde kullanıyorum. Çalışmak için ideal kapüşonlu mont."

"Kalitesi harika. Su geçirmez olması da çok iyi. Oldukça geniş ama altına bir kazak giyebileceğim için sorun değil."

"Sıcak, rahat ve hem günlük kullanım hem de açık hava aktiviteleri için pratik. Soğuğa karşı hafif ama etkili bir ceket arayan herkese gönülden tavsiye ederim."

