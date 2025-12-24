Kahveseverlerin favorisi Julius Meinl kahvelerde stok yapmalık büyük indirim

Kahve tutkunları için Viyana’nın eşsiz kahve kültürünü fincanlara taşıyan Julius Meinl, yılın son büyük fırsatlarıyla karşımızda! Hem çekirdek hem kapsül hem de öğütülmüş seçeneklerde geçerli olan dev indirimleriyle stoklarını tazelemek isteyenler için harika bir fırsat sunan Julius Meinl kahvelerinde sepette ek indirimlerle en sevdiğiniz aromaları çok daha uyguna alabilirsiniz.

1. En popüler kahvesi: Julius Meinl President Blend Öğütülmüş Filtre Kahve 8x220 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Kampanyada adet fiyatı çok uyguna geldi. Kahvenin tadını çok beğendim, içimi gerçekten çok güzel.”

“Uygun fiyata aldım, içimi çok güzel. Hafif bir içimi var ve tam da istediğim gibi.”

Kahveyi çekirdekten demlemeyi seviyorsanız bu harmanın indirimli çekirdek formundaki kahvesini almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çekirdek formunun stok yapmalık indirimini değerlendirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

2. Yumuşak içim için bir numaralı tercih: Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve 8x220 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşak içimli, parasının hakkını veriyor.”

“Severek yıllardır kullandığım bir kahve, tavsiye ederim.”

Çekirdek formunda stok yapmalık büyük indirim başladı, değerlendirmek için buraya tıklayın.

3. Sütlü tariflerin vazgeçilmezi: Julius Meinl Originals Red Door Bean Çekirdek Kahve 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“İndirime girdiğinde kaçırmıyorum. Herkesin damak tadı farklı tabi, en çok beğendiğimiz çekirdeklerden biri bizin için. Severek içiyoruz.”

“Bu markanın bir çok kahvesini denedim, işletmemde de kullandım. Orta sertlikte ve damakta hafif hoş bir kahve tadı bırakmakta. Süt ilave edildiğinde herkesin beğenebileceği yumuşak bir içim elde edilebilir diye düşünüyorum. Sert kahve içmeyi sevenleri uzun vadede tatmin etmeyebilir ama organik olması büyük avantaj. ”

4. Arabica kahve çekirdekleriyle: Julius Meinl Geleneksel Taş Değirmenlerde Öğütülmüş Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi 250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika bir kahve, içimi yumuşak, keyifli, ailece bayıldık doğrusu. Normal Türk kahvesinden daha hafif bir içimi var, fiyat makul oranda olursa eğer almaya devam ederim.”

“Çok bilinen Türk kahvesi markasına göre içimi daha yumuşak, çok sert değil. Acımsı olmayan güzel bir tadı var. Bazen dışarıda Türk kahvesi içerken denk geliyordum demek ki bu markanınmış. Beğendim, bir şans verilip denemeye değer.”

5. Ferah ve meyvemsi aromalar: Julius Meinl Lungo 6 Intensity Kapsül Kahve 100 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Sade ve dengeli espresso tadı isteyenler için indirimde f/p.”

“Tek tercihim olan ürün, şimdilik daha iyisini bulamadım.”

6. Yuvarlak, dengeli ve kalıcı tat: Julius Meinl Espresso Crema 8 Intensity Kapsül Kahve 100 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Her zamanki gibi içimi hoş, orta sertlikte ve dengeli bir kahve. Kapsüllerinde de hiçbir sorun yok.”

“Harika tat, Nespresso makineme uyuyor ve lezzetli bir seçim.”

7. Yumuşak içim ve yoğun krema için: Julius Meinl Espresso Kafeinsiz 8 Intensity Kapsül Kahve 100 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kahve denedim, genelde decaff içen biri olarak, tadını en çok sevdiğim kahve.”

“Decaff kapsül kahve arayanlar için piyasadaki en iyi seçeneklerden biri.”

8. Ağızda kalan tatlı ve kremalı tada sahip: Julius Meinl Ristretto İntenso 10 Intensity Kapsül Kahve 100 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Lezzetli ve kaliteli kahve her zaman garantidir, ayrıca kapsüller biyolojik olarak parçalanabilir özellikte.”

“Hem çevre dostu (kağıttan yapılmış) hem de sağlığınız için iyi olan (kağıt filtreler/tortuyu, kahve yağlarını ve kolesterolü artırdığı düşünülen diterpenleri giderir) bir kahve kapsülü bulmak nadirdir. Daha lezzetli kahve ve daha sağlıklı! Bunu kim sevmez ki?”

9. Moka pot ve filtre kahve ekipmanlarınızla da kullanılanilen: Julius Meinl Premium Collection Espresso Arabica Çekirdek 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Zevkler ve renkler tartışılmaz fakat çekirdekleri öğütüp kahveyi yaptıktan sonra tadının güzel olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim."

“Julius Meinl çekirdeğini ilk defa deneyimliyorum. Oldukça keyifli, yumuşak içimli ve asiditesi olmayan bir çekirdek olduğunu söyleyebilirim.”

10. Dolgun ve güçlü aromasıyla: Julius Meinl Trend Collection Caffè Crema Intenso Kahve 6x1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Şimdiye kadar aldıklarımız içinde en lezzetli ve yumuşak olan kahve çekirdeği.”

“Her zaman kullandığım kahve. Philips tam otomatik espresso makinesinde kullanıyorum. İçimi güzel.”

