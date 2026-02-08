HABER

Tekirdağ’da bir haftada 143 aranan şahıs yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 39 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında ifade ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 143 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında ’kasten yaralama’ suçundan 6 aydır firari olan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S., ’adam kaçırma’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., ’bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ., ’silahla yağma’ suçundan 6 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. ile ’hırsızlık’ suçundan 5 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalanan isimler arasında yer aldı.
Yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 39 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Tekirdağ’ın huzur ve güven ortamının korunması ve devamının sağlanması amacıyla tüm ilçelerde sokak sokak, cadde cadde, gece gündüz çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

