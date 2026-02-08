HABER

Ankara kulisleri Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiasını konuşurken duyurdu: "Güvenilir kaynaktan öğrendim"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye mi geçiyor? Ankara kulisleri günlerdir bu iddiayla çalkalanıyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan hakkındaki yeni kulis bilgisini "Güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre" diyerek paylaştı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası günlerdir Ankara kulislerini hareketlendiriyordu. Gazeteci İsmail Saymaz "Daha önce sorduğumda yalanlamıştı" dediği Özarslan hakkında yeni bir kulis bilgisi paylaştı.

"GEÇEN HAFTA YALANLAMIŞTI"

Saymaz, geçen hafta Özarslan'ı aradığını ve “AK Parti’ye geçecek misiniz?” sorusuna yanıt olarak Özarslan'ın bu iddiayı yalanladığını söyledi.

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

"ÖZARSLAN AK PARTİ'YE KATILIYOR"

"İki gündür arıyorum, mesaj atıyorum, Özarslan dönmüyor" diyen Saymaz, "Bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Özarslan, AK Parti’ye katılıyor" diyerek kulis bilgisini paylaştı.

Gazeteci Sinan Burhan da geçtiğimiz günlerde katıldığı tv100 canlı yayınında, Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçiş kararının kesinleştiğini söylemiş, bunun "yalnızca bir söylenti olmadığını" ifade etmişti.

ÖZARSLAN'DAN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

İddia gündemdeyken Özarslan'dan gelen sosyal medya paylaşımı da merak uyandırmıştı.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CUMHUR İTTİFAKI'NA MI GEÇECEK?

Bununla birlikte Özarslan'ın beraberinde bazı meclis üyelerini AK Parti’ye taşıyacağı da öne sürüldü. İsmail Saymaz, "Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçiyor" açıklamasında bulundu.

ADI GEÇEN DİĞER 3 BELEDİYE BAŞKANINDAN YANIT GELDİ

Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemdeki yerini korurken Ankara ilçe belediyelerinden de 3 başkanın yine AK Parti'ye geçeceği iddiası da konuşuluyordu. Gölbaşı, Kalecik ve Beypazarı belediye başkanlarından iddiaya ayrı ayrı yanıtlar geldi.

