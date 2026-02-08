Müsavat Dervişoğlu'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı'ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter, nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Partinin tartışmasız duruşu budur."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır