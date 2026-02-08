HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Müsavat Dervişoğlu'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim." açıklamasında bulundu.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı'ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter, nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Partinin tartışmasız duruşu budur."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den istifa etti! Zehir zemberek Özgür Özel sözleri CHP'den istifa etti! Zehir zemberek Özgür Özel sözleri
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen ile ilgili kararÇarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen ile ilgili karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
müsavat dervişoğlu
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.