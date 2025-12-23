Kışın en büyük yardımcınız olacak ısıtıcılar burada!

Kış kendini iyice hissettirmişken içinizi ısıtacak bir tercih yapmanın tam sırası. Isıtıcı seçerken teknik özellikler arasında kaybolmamanız için bir rehber hazırladık: Hangi ürün banyoda güvenli, hangisi ofis masanızın altına sığar veya hangisi faturada tasarruf sağlar, detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

1. Yatay ve dikey kullanıma uygun: Sinbo Sıcak - Soğuk Fanlı Isıtıcı

İster dik koyun ister yatay, her köşeye sığan Sinbo ısıtıcıyı sadece kışın ısınmak için değil, yazın bunaldığınızda soğuk hava moduyla serinlemek için de kullanabiliyorsunuz, yani bütün yıl elinizin altında. Üstelik 2 yıllık Sinbo garantisiyle gelmesi de ayrı bir güven veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şimdilik çalışması gayet düzgün ve fanlı bir ısıtıcı için makul bir ses seviyesi var. Isıtması küçük bir oda için yeterli . Bu fiyata alınabilir tavsiye ederim.”

“Geçen sene kendime almıştım memnun kalınca bu sene anneme aldım. Sağlam geldi ürün.”

2. 3 güç seviyesiyle: DeLonghi Elektrikli Radyatör

Evinizde gerçek bir konfor alanı yaratmak istiyorsanız DeLonghi’nin bu 9 dilimli radyatörü tam size göre. Isıyı odaya çok daha verimli yayan radyatörün oda sıcaklığını istediğiniz seviyede sabit tutan termostatı ile donma koruması gibi akıllı özellikleri var. Üstelik tekerlekleri ve ön tarafındaki tutma kolu sayesinde, cihazı bir odadan diğerine sanki bir valiz taşıyormuş gibi zahmetsizce sürükleyebiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünün boyutları çok güzel gerçek bir kalorifer hissi veriyor ve çok hızlı ısınıyor, evimize ikinci radyatör alışım öncekinden daha güzel.”

“Ürünü kullanmaya başladım. 20 m2 odayı Akdeniz ikliminde rahat ısıtır. Ürünün ilk başta koku yapacağını biliyordum. 5-6 saat boyunca koku yapıyor ama sonra geçiyor. Sonuç olarak ürün başarılı. Delonghi bu işi biliyor.”

3. Anında ısınmanız için: Fakir Hobby Fanlı Isıtıcı

Su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu için banyolarda ve tuvaletlerde gönül rahatlığıyla kullanılabilen Fakir ısıtıcı oldukça sessiz çalıştığı için kafanızı şişirmiyor, hatta kompakt yapısıyla masanızın üstüne koyup vantilatör gibi bile kullanabiliyorsunuz. Devrilme ve aşırı ısınma emniyeti gibi güvenlik önlemleri sayesinde "acaba bir şey olur mu?" diye düşünmeden ısınmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bozulmuyor ve devrilince ya da biraz eğilince duruyor, devrilmesi yönünden güvenli, ben 10 yıl aynısını kullandım neredeyse 10 yıl performans aynıydı onu başkasına hediye ettim ve yenisini aldım.. odayı sadece bununla ısıtabilirsiniz. Çok güçlü fan çok da elektrik yakmıyor.”

“Ofisimde 20 yıldır kullandığım ve hala mükemmel çalışan aynı Fakir vantilatörden bir tane daha evime aldım. Çok sessiz ve odayı ısıyla dolduruyor.”

4. Her eve lazım: Bosch Thermotechnik Elektrikli Konvektör Isıtıcı

Evin her köşesinde Bosch kalitesini hissetmek isteyenler için Thermotechnik konvektör harika bir çözüm. Özellikle az kullandığınız odaları hızlıca ısıtmak için ideal olan ısıtıcı, akıllı sensörleri sayesinde açık pencereyi algılayıp boşuna enerji harcamıyor, haftalık programlama özelliğiyle de hayatınızı kolaylaştırıyor. İster şık ve ince gövdesiyle duvara asın, ister ayaklıklarıyla yere koyun; her iki durumda da çocuk kilidi ve su sıçramasına dayanıklılığı sayesinde banyo dahil her yerde güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bosch kalitesini açık net bir şekilde gösteriyor. Estetik olarak piyasadaki diğer konvektör ısıtıcılardan açık ara daha iyi. Ürünün üstünde duvara montajlamak için bir metal parça mevcut. Dübel, vida somun vs. kutudan çıkmıyor. Ben "Bosch Elektrikli Konvektör Isıtıcı Ayak Aksesuarı" aldım duvara montaj aparatını sökerek ayakları taktım ve ayaklı olarak kullanıyorum. İlk açtığınızda üretime bağlı olarak bir koku salıyor (zaten bunu el kitabında belirtmişler) 1-2 saat düşük derecede kullandıktan sonra koku hissedilmeyecek derece azaldı. ”

“20m² odamda kullanmaya başladım Tamamen sessiz, odanın genelini seçtiğiniz dereceye getiriyor. Odamı 20 dk da ısıttı. Sadece ilk kullanımda boyanın kokusunu veriyor, sonrasında yok. Görüntü ve duruşu sade ve şık. ”

5. İster evin içinde ister balkonda: Kumtel Duvar Tipi Isıtıcı

Kumtel’in bu modeli ışıkla ısıtma yaptığı için karşısına geçtiğiniz an sıcağı hissediyorsunuz. Akıllı termostatı sayesinde oda ısındığında kendini dinlenmeye alıyor, böylece elektrik faturasını da düşünmek zorunda kalmıyorsunuz.Üstelik, IPX2 özelliği sayesinde balkonda otururken yağmur çiselemeye başlasa bile dış mekanda keyfinizi bozmadan ısınmaya devam edebiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cihaz genel olarak iyi. Ana gövdesi sac malzemeden yapılmış. Genel olarak beğendim. Elbette fiyatına göre değerlendirmek gerek. Tam bir f/p ürünü diyebilirim. Cihazın sökümü çok kolay. Duvarda takılı iken bile kolaylıkla sökülebilir, rezistansı değiştirilebilir, yansıtıcı ayna yüzeyi silinerek tozlardan arındırılabilir.”

“Yıllar önce kendi işletmemde kullandım. Elektrik faturasına dost bir ürün. Şimdi de evime aldım. Tek eksiği kablosu biraz kısa. Daha uzun yapmaları lazımdı. Ancak bu watt değerinde olup bu kadar az yakan başka ısıtıcı bulamazsınız. Tavsiye ederim.”

