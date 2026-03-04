HABER

Bebeğine şiddet uygulamıştı! Anneye verilen ceza babanın içini soğutmadı: "Öldürülme kastı olduğunu düşünüyorum"

Antalya'da İmame Moti'nin (25) 1 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet, babanın eve gizli kamera koymasıyla ortaya çıkmıştı. Bebeğin maruz kaldığı şiddet izleyenlerin yüreğini yakarken, baba Osman Vesek'in şikayeti sonrası acımasız anne tutuklanmıştı. Olayla ilgili karar duruşmasında cani anne 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baba Vesek, "Öldürülme kastının olduğunu düşünüyorum" derken aile avukatı da karar itiraz edeceklerini söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

2023 yılında Fas uyruklu Imane Moti ile hayatını birleştiren Osman Vesek'in bu evlilikten geçen yıl bir kızı oldu. Kızının vücudundaki morlukları fark eden Vesek, eşine sorduğunda, çocuğun yürümeye yeni başladığı için sık sık düştüğü yönünde cevaplar aldı.

Bebeğine şiddet uygulamıştı! Anneye verilen ceza babanın içini soğutmadı: "Öldürülme kastı olduğunu düşünüyorum" 1

ŞÜPHELERİN ÜZERİNE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

Bir süredir hem çevresinden gelen uyarılar hem de kızının vücudundaki morluklar nedeniyle endişe duyan Vesek, eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izleyen Vesek, kızının annesinin şiddetine maruz kaldığını gördü. Osman Vesek, elindeki görüntüler ile eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Moti, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bebeğine şiddet uygulamıştı! Anneye verilen ceza babanın içini soğutmadı: "Öldürülme kastı olduğunu düşünüyorum" 2

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık İmane Moti, 'Alt soya karşı eziyet ve basit yaralama' suçlarından 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İmane Moti’nin 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Cezada indirim uygulanmadı.

Bebeğine şiddet uygulamıştı! Anneye verilen ceza babanın içini soğutmadı: "Öldürülme kastı olduğunu düşünüyorum" 3

"ÖLDÜRÜLME KASTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duruşmanın ardından konuşan Osman Vesek, "Olayı gerçekleştiren şahıs, cezasını aldı ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan olaylar, çocuğa karşı işlenen suçlar ortada. Eğer adalet nezdinde cezası buysa, biz takdiri Türk adaletine bıraktık. Bazı taleplerimiz yine reddedildi. Bu konularda itirazlarımız olacak. Yaşanan olaylarda çocuğumun öldürülme kastının olduğunu düşünüyorum. Bunun da vicdanen göz önünde bulundurulmasını istiyorum" dedi.

"KARAR İTİRAZ EDECEĞİZ"

Osman Vesek’in avukatı Onur Can Eroğlu, "Yargılama sonucunda sanık anne hakkında 'Eziyet' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadı. Ancak şunu belirtmek gerekir ki mahkeme, en başından beri araştırılmasını talep ettiğimiz bazı hususları araştırmadı. Bunların en önemlilerinden biri, sanığın gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin öldürmeye elverişli olup olmadığına dair alınması gereken rapordu. Ceza verirken üst sınırdan uygulamadı. Oysa kendi çocuğuna birden fazla kez ve öldürmeye elverişli olacak şekilde şiddet uygulayan bir kişi hakkında en üst sınırdan ceza verilmeyecekse, kime verileceği konusu kamuoyunun takdirine bırakılmış bir husustur. Bu karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.

