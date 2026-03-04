HABER

Dünya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Trump paylaşımını konuşuyor

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş beşinci gününde devam ediyor. Diğer ülkelerin savaşa yönelik tutumlarıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşta öldürülen İran dini lideri Hamaney'i ve ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu 'sihirbazlık' ile ortadan kaldırdığı görüldü. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Dünya kamuoyunun birinci gündem maddesi Orta Doğu'da patlak veren savaş oldu. ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş beşinci gününde de devam ediyor.

JAVİER MİLEİ'DEN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Tarafların yaptığı açıklamalar savaşın kısa sürede bitmeyeceğini ortaya koyarken, Orta Doğu'da her gün onlarca füze atılıyor. Öte yandan ülke liderlerinin savaşa yönelik yaptıkları açıklamalar ve tutundukları tavır da her gün yeni bir başlıkla karşımıza çıkıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin yaptığı paylaşım oldu.

Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin ölümüne rağmen Milei'nin yaptığı bu paylaşım tartışma yarattı. ABD'ye yakınlığı ile bilinen Milei, ABD Başkanı Donald Trump'ın sihirbazlık gösterisi yaparken tasvir edildiği bir yapay zeka videosunu paylaştı.

SİHİRBAZLIK GÖSTERİSİ İLE HAMANEY VE MADURO'YU ORTADAN KALDIRDIĞI TASVİR EDİLDİ

Videoda Trump'ın, savaşta öldürülen İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve ABD tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 'sihirbazlık' ile ortadan kaldırdığı görüldü.

MİLEİ, MELONİ VE NETANYAHU EN ÖNDE İZLEDİ

Milei'nin bu anları en önde izlediği ve gösteriyi alkışladığı da videoda yer aldı. Öte yandan Milei'nin solunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, sağında ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Arjantin Donald Trump Ali Hamaney Nicolas Maduro abd
