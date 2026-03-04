HABER

Türkiye'nin konuştuğu cinayette yürek yakan detaylar: Öğrencilerine siper olmuş!

İstanbul Çekmeköy’de bir lisede yaşanan bıçaklı saldırıda sırtından bıçaklanan öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Öğrencilerini korumak için kapıya siper olan Çelik’in son sözleri yürekleri dağladı: "Oğlumu okuldan alın"

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan saldırı Türkiye’yi yasa boğdu. Okulun biyoloji öğretmeni 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik, elinde bıçakla sınıfa giren 17 yaşındaki bir öğrencinin saldırısına uğradı.

'TEHLİKELİ ÖĞRENCİ'

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce 'tehlikeli öğrenci' olduğu yönünde okul yönetimine bildirildiği öne sürülen F.S.B., tedavi amacıyla Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Hastaneden çıkan öğrenci olay günü ders saatinde sınıfın kapısını aniden açarak içeri girdi. Elindeki bıçakla öğretmeni sınıf dışına zorla çıkardı.

ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Öğrencilerinin peşinden gelmesini engellemek isteyen Çelik’in, kapıya siper olarak saldırganı durdurmaya çalıştığı belirtildi. Bu sırada defalarca bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı.

"KEMAL'İ OKULDAN ALIN"

Kanlar içinde yere yığılan Çelik’in, sürünerek yan sınıfa geçtiği ve meslektaşına "Kemal’i okuldan alın" dedikten sonra bilincini kaybettiği aktarıldı. Oğlu Kemal’in lösemi tedavisi gördüğü öne sürüldü.

Saldırganın bir öğrenciyi ve kimya öğretmeni Zeynep Aybars’ı da yaraladıktan sonra kaçtığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik için okul bahçesinde tören düzenlendi. Öğrencileri ve meslektaşları gözyaşlarına boğulurken, öğretmenlerinin fedakarlığını ve öğrencilerine olan bağlılığını anlattı. Öğrenciler, Çelik’in içten, sevecen ve her öğrencisiyle tek tek ilgilenen örnek bir eğitimci olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

cinayet Çekmeköy
