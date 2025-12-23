Yılın Son Fırsatları'na özel en indirimli ısıtıcılar burada!

Yıl sonu kampanyalarıyla birlikte ısıtıcı fiyatları dibi görmüşken hem bütçenizi hem de içinizi ısıtacak bir tercih yapmanın şimdi tam sırası. Büyük indirim döneminde öne çıkan cihazları seçerken teknik özellikler arasında kaybolmamanız için bir rehber hazırladık: Hangi ürün banyoda güvenli, hangisi ofis masanızın altına sığar veya hangisi faturada tasarruf sağlar, detaylar için hadi, içeriğe geçelim!
İster dik koyun ister yatay, her köşeye sığan Sinbo ısıtıcıyı sadece kışın ısınmak için değil, yazın bunaldığınızda soğuk hava moduyla serinlemek için de kullanabiliyorsunuz, yani bütün yıl elinizin altında. Üstelik 2 yıllık Sinbo garantisiyle gelmesi de ayrı bir güven veriyor.
Evinizde gerçek bir konfor alanı yaratmak istiyorsanız DeLonghi’nin bu 9 dilimli radyatörü tam size göre. Isıyı odaya çok daha verimli yayan radyatörün oda sıcaklığını istediğiniz seviyede sabit tutan termostatı ile donma koruması gibi akıllı özellikleri var. Üstelik tekerlekleri ve ön tarafındaki tutma kolu sayesinde, cihazı bir odadan diğerine sanki bir valiz taşıyormuş gibi zahmetsizce sürükleyebiliyorsunuz.
Su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu için banyolarda ve tuvaletlerde gönül rahatlığıyla kullanılabilen Fakir ısıtıcı oldukça sessiz çalıştığı için kafanızı şişirmiyor, hatta kompakt yapısıyla masanızın üstüne koyup vantilatör gibi bile kullanabiliyorsunuz. Devrilme ve aşırı ısınma emniyeti gibi güvenlik önlemleri sayesinde "acaba bir şey olur mu?" diye düşünmeden ısınmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz.
Evin her köşesinde Bosch kalitesini hissetmek isteyenler için Thermotechnik konvektör harika bir çözüm. Özellikle az kullandığınız odaları hızlıca ısıtmak için ideal olan ısıtıcı, akıllı sensörleri sayesinde açık pencereyi algılayıp boşuna enerji harcamıyor, haftalık programlama özelliğiyle de hayatınızı kolaylaştırıyor. İster şık ve ince gövdesiyle duvara asın, ister ayaklıklarıyla yere koyun; her iki durumda da çocuk kilidi ve su sıçramasına dayanıklılığı sayesinde banyo dahil her yerde güvenle kullanabilirsiniz.
Kumtel’in bu modeli ışıkla ısıtma yaptığı için karşısına geçtiğiniz an sıcağı hissediyorsunuz. Akıllı termostatı sayesinde oda ısındığında kendini dinlenmeye alıyor, böylece elektrik faturasını da düşünmek zorunda kalmıyorsunuz.Üstelik, IPX2 özelliği sayesinde balkonda otururken yağmur çiselemeye başlasa bile dış mekanda keyfinizi bozmadan ısınmaya devam edebiliyorsunuz.
