İzmir’de su dolu alt geçitte hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesinde ikamet eden ve hidrolik ustası olduğu öğrenilen Mehmet Ekinci (58), Subaşı Mahallesi’ndeki bir fabrikaya motor tamiri için gitti. İşini tamamlayan 3 çocuk babası Ekinci, sağanak yağışın etkisini artırması üzerine trafiğe girmemek için geceyi Pancar Mahallesi’ndeki hobi bahçesinde geçirmeye karar verdi. Hobi bahçesine gitmek üzere aracıyla yola çıkan Ekinci, suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci’nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, Buca ilçesindeki Zikirtepe Camii’ne getirildi. Mehmet Ekinci’nin naaşı, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığı’nda defnedildi.

