İğrenç olay sonrası Türk Kızılay duyurdu: Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı kovuldu

Türk Kızılay Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı'nın telefonundan iddiaya göre çocuklara ait müstehcen görüntüler çıktı. Konuyla ilgili Türk Kızılay'dan açıklama geldi.

Türk Kızılay, Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı'nın telefonunda bulunanlar mide bulandırdı. İddiaya göre telefondan çocuklara ait müstehcen görüntüler çıktı. Bunun üzerine Türk Kızılay'dan açıklama geldi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEKİ YÜZ KIZARTICI OLAY"

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak 2026 tarihinde gelen Recep Yarıcı'nın yüz kızartıcı bir suçtan dolayı tutuklandığını büyük bir infialle öğrendik. Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31.01.2026 tarihinde derhal son vermiştir. Adı geçen kişi, Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN OLAYA MÜDAHİL OLDUK"

"Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerce iş birliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kaynak: DHA

