HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple, 50. yılı için özel bir şey mi planlıyor? CEO Tim Cook'tan dikkat çeken mesaj

Apple, 1 Nisan 2026'da 50. yaşını kutlayacak. Şirket yarım asrı tamamlamaya hazırlanırken, CEO Tim Cook'un çalışanlarla paylaştığı mesaj dikkat çekti.

Apple, 50. yılı için özel bir şey mi planlıyor? CEO Tim Cook'tan dikkat çeken mesaj
Enes Çırtlık

Apple için 2026 yılı sıradan bir takvim yılı olmayacak. 1 Nisan 1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kurulan şirket, bu yıl yarım asrı devirmeye hazırlanıyor. Apple CEO'su Tim Cook ise şirketin 50. yıldönümüyle ilgili planlarının olduğunun sinyallerini verdi.

TIM COOK'DAN KUTLAMA SÖZÜ

Webtekno'da yer alan habere göre, en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, şirketin patronu Tim Cook’un Apple çalışanlarıyla paylaştığı bir mesaja ulaştı.

Cook, çalışanlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda Apple hakkında alışılmadık derecede düşünceli oldum çünkü bu anı nasıl kutlayacağımız üzerinde çalışıyorduk. Gerçekten durup düşündüğünüzde ve son 50 yılı değerlendirdiğinizde, kalbiniz sevinçle doluyor. Bir kutlama sözü veriyorum.”

Apple, 50. yılı için özel bir şey mi planlıyor? CEO Tim Cook tan dikkat çeken mesaj 1

APPLE NE PLANLIYOR?

Cook’un bu açıklaması, şirketin 50. yıla özel olarak bir şeyler planladığını gösteriyor ancak ne olduğunu açıklamıyor. Bu yeni bir ürün veya başka bir şey olabilir. Ya da yalnızca şirket içi bir kutlama da olabilir.

Mashable'da yer alan habere göre ise Apple zaman zaman özel günleri kutlamak için tematik Apple Watch kordonları (örneğin yeni Black Unity kordonu gibi) veya Ay Yeni Yılı'na özel iPhone kılıfları gibi aksesuarlar piyasaya sürüyor. Şirketin 50. yılı için de buna benzer bir şeyler planlanıyor olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktüMuğla'da şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Azerbaycan’dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında Türkiye ile dayanışma mesajıAzerbaycan’dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında Türkiye ile dayanışma mesajı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.