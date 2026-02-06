Apple, 50. yılı için özel bir şey mi planlıyor? CEO Tim Cook'tan dikkat çeken mesaj

Apple için 2026 yılı sıradan bir takvim yılı olmayacak. 1 Nisan 1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kurulan şirket, bu yıl yarım asrı devirmeye hazırlanıyor. Apple CEO'su Tim Cook ise şirketin 50. yıldönümüyle ilgili planlarının olduğunun sinyallerini verdi.

TIM COOK'DAN KUTLAMA SÖZÜ

Webtekno'da yer alan habere göre, en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, şirketin patronu Tim Cook’un Apple çalışanlarıyla paylaştığı bir mesaja ulaştı.

Cook, çalışanlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda Apple hakkında alışılmadık derecede düşünceli oldum çünkü bu anı nasıl kutlayacağımız üzerinde çalışıyorduk. Gerçekten durup düşündüğünüzde ve son 50 yılı değerlendirdiğinizde, kalbiniz sevinçle doluyor. Bir kutlama sözü veriyorum.”

APPLE NE PLANLIYOR?

Cook’un bu açıklaması, şirketin 50. yıla özel olarak bir şeyler planladığını gösteriyor ancak ne olduğunu açıklamıyor. Bu yeni bir ürün veya başka bir şey olabilir. Ya da yalnızca şirket içi bir kutlama da olabilir.

Mashable'da yer alan habere göre ise Apple zaman zaman özel günleri kutlamak için tematik Apple Watch kordonları (örneğin yeni Black Unity kordonu gibi) veya Ay Yeni Yılı'na özel iPhone kılıfları gibi aksesuarlar piyasaya sürüyor. Şirketin 50. yılı için de buna benzer bir şeyler planlanıyor olabilir.