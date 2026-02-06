HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çin'den Litvanya hamlesi

Çin, Litvanya'nın 2021'de Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsil ofisi açmasına izin vermesinin ardından bozulan ilişkileri düzeltmek için iletişime açık olduğu mesajını verdi.

Çin'den Litvanya hamlesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene'nin Çin ile diplomatik gerilime sebep olan adımı hata olarak niteleyen açıklamasına dair değerlendirmede bulundu.

"İLETİŞİME KAPI DAİMA AÇIK"

Çin'in Litvanya ile iletişime kapısının daima açık olduğunu ifade eden Sözcü Lin, "Umarız Litvanya, Çin ile ilişkilerini geliştirme iradesini eyleme dönüştürür, hatasını telafi ederek tek Çin ilkesini yeniden benimser ve Çin ile ilişkileri normalleştirmenin koşullarını oluşturur." dedi.

Litvanya Başkanı Ruginiene, Tayvan'ın temsil ofisi açmasına izin verip Çin ile ilişkileri bozarak hata yaptıklarını belirtmişti. Ruginiene, "Bence Litvanya bir trenin önüne atladı ve kayboldu." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılarİstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılar
Yer: İstanbul! Yol kenarında ceset bulunduYer: İstanbul! Yol kenarında ceset bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin Litvanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.