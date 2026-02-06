Çin'den Litvanya hamlesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene'nin Çin ile diplomatik gerilime sebep olan adımı hata olarak niteleyen açıklamasına dair değerlendirmede bulundu.

"İLETİŞİME KAPI DAİMA AÇIK"

Çin'in Litvanya ile iletişime kapısının daima açık olduğunu ifade eden Sözcü Lin, "Umarız Litvanya, Çin ile ilişkilerini geliştirme iradesini eyleme dönüştürür, hatasını telafi ederek tek Çin ilkesini yeniden benimser ve Çin ile ilişkileri normalleştirmenin koşullarını oluşturur." dedi.

Litvanya Başkanı Ruginiene, Tayvan'ın temsil ofisi açmasına izin verip Çin ile ilişkileri bozarak hata yaptıklarını belirtmişti. Ruginiene, "Bence Litvanya bir trenin önüne atladı ve kayboldu." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır