İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtı

İstanbul Eminönü'nde bir bankada soygun gerçekleştirildi. Polis paraları alıp kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtı

Eminönü'nde bir bankada kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

