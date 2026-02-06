İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtı

Eminönü'nde bir bankada kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır