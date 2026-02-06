Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler aracı bırakıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, trafiği tehlikeye atan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AYD 648 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

YAYA OLARAK KAÇTI

Bir süre devam eden kovalamaca sırasında şüpheliler aracı merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Akbilge Sokak'ta terk ederek yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri aracı bulurken, araçtaki şüpheli iki kişinin sokakta bir miktar uyuşturucu maddeyi de yere attığı belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kovalamaca sırasında bir polis aracının da maddi hasarlı kazaya karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır