Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler aracı bırakıp kaçtı

Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı şüpheli araç ile kovalamaca yaşandı. Kovalamaca araçtaki bir miktar uyuşturucu maddeyi atan şüpheliler, aracı bir sokakta terk ederek yaya olarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, trafiği tehlikeye atan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AYD 648 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

YAYA OLARAK KAÇTI

Bir süre devam eden kovalamaca sırasında şüpheliler aracı merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Akbilge Sokak'ta terk ederek yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri aracı bulurken, araçtaki şüpheli iki kişinin sokakta bir miktar uyuşturucu maddeyi de yere attığı belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kovalamaca sırasında bir polis aracının da maddi hasarlı kazaya karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

06 Şubat 2026
Bugün sizler için Epstein dosyasının tüm gelişmelerini derledik

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Konya
