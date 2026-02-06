Didim’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ’fuhuşa teşvik suçu’ çerçevesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, M.N.K. (35) ve S.A. (57) isimli 2 şüpheli ’fuhuşa teşvik suçu’ndan takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada "Kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır