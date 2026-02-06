HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Didim’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Didim’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ’fuhuşa teşvik suçu’ çerçevesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, M.N.K. (35) ve S.A. (57) isimli 2 şüpheli ’fuhuşa teşvik suçu’ndan takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada "Kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da 45 litre etil alkol ele geçirildiAydın’da 45 litre etil alkol ele geçirildi
Hasır ev alevlere teslim olduHasır ev alevlere teslim oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.