Küçük boyut dev performans: Karcher halı ve koltuk yıkama makinesi indirimde
Küçük boyut dev performans: Karcher halı ve koltuk yıkama makinesi indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Evde ne kadar dikkat etsek de koltuklarda, halılarda veya yataklarda oluşan lekeler kaçınılmaz olabiliyor. Özellikle çocuklu evlerde veya patili dostlarımızın olduğu mekanlarda hijyeni sağlamak, her zaman sadece silmekle mümkün olmuyor. Derinlemesine temizlik için profesyonel bir destek arıyorsanız hem zamandan tasarruf ettirecek hem de evinizin havasını değiştirecek güçlü bir yardımcı olan Karcher halı ve koltuk yıkama makinesi şu an indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. İşte detaylar!

Mevsim geçişlerinde veya bayramlarda yaptığımız derin temizliklerde koltuk ve halıları da yıkatıyoruz ve çoğu zaman bize pahalıya patlıyor. Peki, kendi imkanlarınızla profesyonel bir sonuç alabileceğiniz söyleseydik? Hem bütçenizi koruyan hem de zamandan kazandıran Kärcher SE 3 Compact ise en zorlu lekeleri bile liflerine kadar nüfuz ederek temizleyen teknolojisiyle bu süreci sizin için zahmetsiz bir hale getiriyor. Şimdi bu konfora sahip olmanız için Yılın Son Fırsatları'na özel indirimi keşfedin ve ev temizliğini bir yük olmaktan çıkarın!

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Karcher indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Yüksek performans ve kompakt tasarım: Karcher SE 3 Compact Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Küçük boyut dev performans: Karcher halı ve koltuk yıkama makinesi indirimde 1

Özellikle döşemeli mobilyalar, yataklar ve halılar için geliştirilen Kärcher SE 3 Compact, 2'li tank sistemi sayesinde temiz ve kirli suyu birbirinden tamamen ayırarak her zaman hijyenik suyla temizlik yapmanızı sağlar. Basınçlı su püskürtme ve güçlü emiş özelliği, lekeleri sadece yüzeyden değil, kumaş liflerinin en derininden söküp alırken kurutma fonksiyonu sayesinde temizlenen yüzeylerin hızla kurumasına olanak tanır. Sadece 4 kg ağırlığında olması ve aksesuarların cihaz üzerinde saklanabilmesi, ev içinde hareket özgürlüğü yaratırken yer tasarrufu da sunar. Kendi kendini temizleyen durulama fonksiyonu ile işlem sonrası kötü koku oluşumunu engelleyen cihaz, ev temizliğinin en pratik hali!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel ürün, Karcher kalitesi. Makineye ek olarak, uzatılabilir bir hortum, bir fırça ve dar yerlere ulaşmak için bir püskürtme ucu da var. Bu ürünü koltukları, çıkarılamayan kılıflı koltukları ve araba koltuklarını yıkamak için kullanıyorum. Ayrıca deneyeceğim ücretsiz bir deterjan paketi de geliyor."
  • "Kärcher halı temizleyici gerçekten pratik bir cihaz. Hafif, kompakt, taşıması ve saklaması kolay. Temizleme performansı olağanüstü: halılar ve döşemeler iyice temizlenir ve yeniden yeni gibi görünür. Özellikle küçük boyutu, onu küçük evler için ideal kılan kullanışlı bir özellik. Genel olarak, amacını mükemmel bir şekilde yerine getiren güvenilir bir cihaz."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Küçük boyut dev performans: Karcher halı ve koltuk yıkama makinesi indirimde 2

Bu içerik 22 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

