Yapay zeka destekli üstün kalitesiyle Samsung'un akıllı TV'deki Yılın Son Fırsatları'nı kaçırmayın!
Yapay zeka destekli üstün kalitesiyle Samsung'un akıllı TV'deki Yılın Son Fırsatları'nı kaçırmayın!

Sultan Oğuz
İyi bir televizyon, yıllar boyunca keyifle kullanacağınız, evde geçirdiğiniz vakti daha keyifli hale getiren gerçek bir yatırım. Görüntü ve ses deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Samsung televizyon da yapay zeka destekli teknolojileriyle izleyip duyduğunuz her içeriği daha etkileyici hale getiriyor. Akıllı ayarlamalar, gerçeğe en yakın renkler ve güçlü performansıyla evdeki eğlenceyi yeni bir boyuta taşıyan bu model, indirim fırsatıyla şimdi çok daha ulaşılabilir. İşte detaylar!

Uzun yıllar güncelliğini koruyan bir TV arıyorsanız performansı kadar akıllı özellikleriyle de fark yaratan bir model seçmek önemli. İster film izleyin ister oyun oynayın ya da canlı yayınları takip edin Samsung'un akıllı televizyonu bulunduğunuz ortama ve izlediğiniz içeriğe uyum sağlayarak her an en iyi deneyimi sunar. Evinize yeni bir soluk getiren televizyonda Yılın Son Fırsatları'na özel büyük bir indirim başlamışken değerlendirmeden geçmeyin!

Samsung 55" OLED S85F 4K Vision AI Smart TV (2025)

Yapay zeka destekli üstün kalitesiyle Samsung un akıllı TV deki Yılın Son Fırsatları nı kaçırmayın! 1

  • Gelişmiş yapay zeka sistemi sayesinde TV, hem görüntüyü hem de sesi izlediğiniz içeriğe ve ortam koşullarına göre otomatik olarak optimize eder.
  • Yeni nesil işlemci gücünü arkasına alan OLED ekran, düşük çözünürlüklü içerikleri bile daha keskin ve detaylı hale getirir. Derin siyahlar, parlak beyazlar ve gerçeğe en yakın renk tonlarıyla her sahne göz alıcı bir netliğe kavuşur.
  • Yapay zeka destekli ses teknolojisi; diyalogları, arka plan seslerini ve müziği ayrı ayrı algılayarak bulunduğunuz odaya göre ayarlar. Böylece kalabalık sahnelerde bile konuşmaları net şekilde duyabilir, sizi saran üç boyutlu ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.
  • Hızlı sahnelerde bulanıklığı azaltan ve gecikmeyi minimuma indiren yapı, özellikle oyun ve spor yayınlarında farkını ortaya koyar. Samsung TV aynı zamanda oynadığınız oyun türünü algılayarak ayarları otomatik optimize eder, böylelikle size sadece oyunun keyfini sürmek kalır.
  • Akıllı ev cihazlarıyla uyumlu yapısıyla TV’niz, evinizin kontrol merkezine dönüşür. Telefonunuzdan, saatinizden ya da tek bir ekrandan tüm cihazlarınızı yönetebilir, bildirimleri ve ayarları zahmetsizce takip edebilirsiniz.
  • Zarif ve bütünleşik tasarımıyla evinize uyumlanan tasarımıyla Samsung OLED S85F, uzun yıllar güncel kalan akıllı arayüzü ve güvenlik altyapısıyla da öne çıkar. Işıkla şarj olabilen kumandası ise hem pratik hem çevre dostu bir kullanım sunar.
  • Evde yokken bile TV’niz ortam seslerini algılayarak evcil hayvanınızın huzurlu kalmasına yardımcı olacak içerikleri otomatik olarak devreye alabilir.
  • Gelişmiş Bixby sesli asistan sayesinde TV’nizle daha doğal ve akıcı bir şekilde konuşabilir, birden fazla isteği tek seferde ileterek arama, kontrol ve ayar işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek kelime ile mükemmel görüntü ve hızlı kanal geçişleri var. Yazılımı ve kumandası çok kullanışlı kumandaya bakmadan tv seyrederken el yordamı ile istediğini yapabiliyorsun. Daha üst modellerini almaya gerek olduğunu sanmıyorum. Oled mükemmel bir görüntü veriyor. Bazen tvye dalıp gidiyorsun. Gerçeklik algısı çok iyi."
  • "Çok iyi, siyahlar tam siyah. Filmlerdeki karanlık sahneler çok net görülüyor, renkler çok canlı ve net. Tavsiye ederim."
Bu içerik 18 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

