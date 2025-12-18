Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ global arenaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Birkaç ay önce Çin'de tanıtılan Redmi Note 15 Pro+, global modeli tanıtılarak uluslararası arenada sahneye çıktı. Global model ile Çin'de satışa çıkan modelin arasındaki farklar ise dikkat çekti. İşte detaylar...

GLOBAL REDMI NOTE 15 PRO+'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

İlk olarak, Çin versiyonu Redmi Note 15 Pro+ 50MP ana kamera ile gelirken; global Redmi Note 15 Pro+, 2x ve 4x sensör içi yakınlaştırma özellikli 200MP HPE ana kameraya sahip. Kamera lensi ayrıca 23mm'den 92mm'ye kadar değişen beş odak uzaklığını destekliyor.

Uluslararası versiyonun ana kamerasına, Çin modelinde olduğu gibi 8MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor ancak 50MP telefoto ünitesi çıkarılmış.

İki versiyon arasındaki bir diğer önemli fark ise pil bölümünde. Çin versiyonu Redmi Note 15 Pro+ 90W şarj destekli 7.000 mAh pil barındırırken, uluslararası model 100W şarj destekli 6.500 mAh Si/C (Silikon-Karbon) pil hücresine sahip. Ayrıca 22,5W ters kablolu şarjı da destekliyor. Ancak, daha küçük bir pile sahip olmasına rağmen, uluslararası Redmi Note 15 Pro+ Çin modelinden daha kalın.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Uluslararası Redmi Note 15 Pro+'ın AMOLED ekranının boyutu (6,83 inç), yenileme hızı (120Hz) ve tepe parlaklığı (3.200 nit) Çin versiyonuyla aynı. Ancak çözünürlük biraz farklı: Çin modelindeki 2.772x1.220 piksele kıyasla uluslararası modelde 2.772x1.280 piksel.

Ayrıca Xiaomi, Dragon Crystal Glass korumasıyla gelen Çin modelinin aksine, uluslararası modelin ekranını korumak için Corning Gorilla Glass Victus 2 kullanmış.

Yonga seti her iki versiyonda da aynı, yani Snapdragon 7s Gen 4 kullanılıyor. İki model arasındaki diğer ortak noktalar ise 32MP ön kamera, HyperOS, Bluetooth 5.4 bağlantısı ve NFC gibi özelliklerden oluşuyor.

Uluslararası Redmi Note 15 Pro+'ın diğer özellikleri arasında ekran içi parmak izi okuyucu, çift hoparlör, Dolby Atmos ve Hi-Res ses desteği yer alıyor. Akıllı telefon ayrıca eSIM'leri destekliyor ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K derecelerine sahip.

Redmi Note 15 Pro+, şebeke kapsama alanı olmadan kilometre seviyesinde cihazdan cihaza sesli iletişim sunan Xiaomi'nin Çevrimdışı İletişim (Offline Communication) özelliğini destekliyor. Ayrıca telefon, Xiaomi Surge T1S Tuner ile geliyor.

İŞTE REDMİ NOTE 15 PRO+'IN FİYATI

GSMArena'da yer alan habere göre, Uluslararası Redmi Note 15 Pro+; 8GB/128GB, 12GB/256GB ve 12GB/512GB olmak üzere üç farklı seçenekle sunuluyor. Fiyatlar ise şöyle sıralanıyor: