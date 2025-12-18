HABER

Resmen doğrulandı: İşte Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi

Yakın tarihli bir söylenti, Xiaomi'nin Xiaomi 17 Ultra'yı 26 Aralık'ta Çin'de piyasaya süreceğini iddia ediyordu. Görünüşe göre bu söylenti kısmen doğru çıktı.

Enes Çırtlık

Xiaomi, tarihi netleştirmese de Xiaomi 17 Ultra'nın gelecek hafta geleceğini doğruladı.

GSMArena'da yer alan habere göre, Çinli marka ayrıca Xiaomi 17 Ultra için Leica ile olan iş birliğini de teyit etti. Eğer haberler doğruysa, akıllı telefon telefoto kamera ve gece görüntü kalitesinde iyileştirmeler getirecek.

Resmen doğrulandı: İşte Xiaomi 17 Ultra nın çıkış tarihi 1

XIAOMI 17 ULTRA'DAN NELER BEKLENİYOR?

Xiaomi 17 Ultra kısa süre önce FCC sertifikası aldı. Bu da cihazın uluslararası arenada boy gösterebileceği (global lansman) anlamına geliyor. Akıllı telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile gelmesi ve 1 inç sensöre sahip bir ana kameraya ev sahipliği yapması bekleniyor.

