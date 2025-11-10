Ev Yaşam Ev Yaşam
Kaliteli ve uygun fiyatlı Philips tıraş makinesinin Gülümseten Kasım kapsamında fiyatı düştü!
Kaliteli ve uygun fiyatlı Philips tıraş makinesinin Gülümseten Kasım kapsamında fiyatı düştü!

Sultan Oğuz
Vücut tıraşının da saç sakal kadar kolay ve ağrısız geçmesi önemli! Pürüzsüz, temiz ve ferah bir cilt için pratik bir çözüm arıyorsanız tıraş makineleri arasında fark yaratan bir modelle tanışma zamanı: Philips 3000 Serisi Vücut Bakım Tıraş Makinesi. Cildinize zarar vermeden etkili tıraş deneyimi sunarken ergonomik tasarımıyla da her kullanımda konfor sağlayan kullanıcıların favorisi cihaz, Gülümseten Kasım için indirimdeyken değerlendirmeyi unutmayın!

Kendinize zaman ayırmak bazen zor olabilir ama bakımı kolaylaştıran bir çözümle bu süreci keyifli hale getirmek mümkün. Özellikle vücut tıraşında cildi tahriş etmeden etkili sonuç almak istiyorsanız güvenli ve dayanıklı bir makineye ihtiyaç duyarsınız. Philips vücut tıraş makinesi de hassas bölgelerde bile nazik bir dokunuşla tıraş imkanı sunarak hem pratik hem de konforlu bir deneyim yaşatır. Üstelik, Gülümseten Kasım fırsatlarıyla şimdi çok daha avantajlı bir fiyatta!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Philips indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Konforlu ve güvenli: Philips 3000 Serisi Vücut Bakım Tıraş Makinesi

Kaliteli ve uygun fiyatlı Philips tıraş makinesinin Gülümseten Kasım kapsamında fiyatı düştü! 1

Cilt koruma teknolojisine sahip 2D vücut hatlarını algılama özelliğiyle hassas bölgelerde bile güvenli ve rahat bir tıraş deneyimi sağlayan Philips tıraş makinesi, patentli yuvarlak uçlara ve hipoalerjenik folyoya sahip tıraş başlığı ile kesik ve tahriş riskini en aza indirir. Çift yönlü düzeltici ve 3 mm’lik tarak sayesinde her yönde etkili bir tıraşı mümkün kılan cihaz, %100 su geçirmez yapısıyla ister duşta ister kuru kullanımda aynı performansı verir. 50 dakikalık kablosuz kullanım süresi ve ergonomik kauçuk tutuşu ile her hareketinizde tam kontrol gerçekleştiren makine, yağ gerektirmeyen bakımıyla da her zaman kullanıma hazır!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü en zorlu ve sıkıntılı bölgelerde kullandım. Ne çekme ne acı ne kaşıntı ne ağrı ne kesme. Jilet gibi de alıyor. Ben bu ürünü neden daha önce keşfetmemişim dedim. Emin olun sizde diyeceksiniz. Muhteşem bir ürün. Jiletti tüy dökücüydü elveda."
  • "Philips Vücut Bakım 3000 Serisi tıraş makinesi, hem hassas bölgelerde hem de vücutta güvenle kullanabileceğiniz bir ürün. Su geçirmez yapısı sayesinde duşta da rahatlıkla kullanılabiliyor. Çift yönlü düzeltici ve tarak sistemiyle her açıdan pürüzsüz sonuç alıyorsunuz. Ergonomik tutma kauçuğu kontrolü kolaylaştırıyor, patentli folyo tüm cilt tipleri için güvenli. Kablosuz ve hafif tasarımıyla taşınması da çok pratik. Hem hassasiyet hem kullanım kolaylığı isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Kaliteli ve uygun fiyatlı Philips tıraş makinesinin Gülümseten Kasım kapsamında fiyatı düştü! 2

Bu içerik 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

