Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselini gördü, yapay zeka tuzağına düştü: "Çocuklarım bana sırtını döndü"

Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntüsüne inanarak yatırım yapan İrfan Sezgin, önce ilk sermayesini, ardından parasını kurtarma vaadiyle kendisini arayanlara toplamda 2,5 milyon lirasını kaptırdı. Mağdur olan Sezgin, "Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü" dedi.

İddiaya göre olay, İrfan Sezgin'in (56) sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses ve görüntüsü taklit edilerek yapay zeka ile üretilmiş bir yatırım videosuna rastlamasıyla başladı. Videodaki linke tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan Sezgin, ilk aşamada bir miktar para gönderdi. Ancak dolandırıcılık bununla sınırlı kalmadı.

2,5 MİLYON LİRA ÖDEME YAPIP BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Kaybettiği parayı geri kazanma ümidiyle bekleyen Sezgin, bu kez BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan şahıslar tarafından arandı. "Paranızı geri almanıza yardımcı olacağız" vaadiyle kandırılan Sezgin, zaman içinde parça parça yaklaşık 2,5 milyon lira daha ödeme yaparak borç batağına sürüklendi. Mağdur olan Sezgin, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

"MAAŞIMIZI DA ALAMAZ OLDUK"

Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür yöntemlere karşı uyardı. Sezgin, şunları söyledi: "Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden, ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk."

"YARDIMCI OLACAKLARINI SÖYLEYEREK 2,5 MİLYON LİRA BORCA SOKTULAR"

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu sanılan yapay zeka videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, "Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek, bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular" dedi.

"ÇOCUKLARIM, AKRABALARIM DAHİL HERKES BANA SIRTINI DÖNDÜ"

İrfan Sezgin, sözlerini şöyle noktaladı: "Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle buna inanmasın. Ben bu dolandırıcılık olayından sonra 2-3 kere hastanelik oldum, eşim de panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler, bir evimiz, arabamız olsun istedik."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

