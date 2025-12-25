HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkokulda öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez, İsviçre'de hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez, İsviçre'de hayatını kaybetti. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Sönmez'in naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi.

CENAZESİ AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Sönmez, aile mezarlığında toprağa verildi.

ERDOĞAN'IN İLKOKULDA ÖĞRETMENLİĞİNİ YAPMIŞTI

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu.

