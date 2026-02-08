6 aylık Melisa bebeğin ölümü kahretti! İstanbul'da Kenyalı anne ve bakıcı tutuklandı

Melisa bebek İstanbul Beyoğlu ilçesinde can verdi. İddiaya göre, Kenyalı anne Linah Nyamota Sayisi, 6 aylık kızı Melisa'yi hasta halde bakıcıya bıraktı. Melisa bebek gece boyu yüksek ateş yaşadı, havale geçirdi ve bir süre sonra nefes alamadı.

MELİSA BEBEK KURTARILAMADI

Bebeğinin durumu kötüleşirken acil yardım hattı arandı. Ancak hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Melisa bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE'DE YASAL KALIŞ HAKLARI YOK

NTV'nin haberine göre; ölen bebeğin kimliği yoktu. Yabancı uyruklu anne ve bakıcının ise 2022 yılında Türkiye'ye geldiği ve yasal kalış haklarının olmadığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Bebeğini ateşi olmasına rağmen komşusuna bırakan anne ve hastaneye götürmeyen bakıcı kusurlu bulundu. Anne Linah Nymaoita Saisi ve komşu İsha Kamara “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” iddiasıyla tutuklandı.

TÜRK BABANIN DA İFADESİ ALINACAK

Ölen bebeğin babasının Türk olduğu, babanın da ifadesinin alınacağı öğrenildi.