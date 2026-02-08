HABER

Küçük Yaser Kaan’ın dikkati kediyi kurtardı

Düzce’de meydana gelen olayda, oynamak için bahçeye çıkmaya çalışan Yaser Kaan Ak, kedi sesi duydu. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildiren çocuğun ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi düştüğü yerden kurtardı.

Olay, Düzce merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Yaser Kaan Ak, oturduğu sitenin bahçesine oyun oynamaya çıkarken, binanın boşluğunda bir kedi sesi duydu. Duyduğu ses üzerine babasına haber veren Yaser Kaan, babası ile birlikte boşluğa bakarak kedinin yerini tespit ettiler. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Yaser Kaan’ın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin düştüğü boşluğun önünde bulunan paneli sökerek, kedinin boşluktan çıkmasını sağladılar. Sağ salim kurtarılan kedi, korktuğu için kaçarak binanın başka bir bölümüne saklandı. Ulaşabilecek yere saklanan kedi için mama ve su getiren Yaser Kaan, "Kedinin sesini duydum. Aileme haber verdim. Ailem 112’yi aradı. İtfaiyeci amcalar geldi. Ondan sonra itfaiyeci amcalar kediyi kurtardı. Çok sevindim" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

