TÜVTÜRK'te polis memurunu darbederek öldüren şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'da araç muayenesine giden polis memuru Okan Keskin'in darbedilerek öldürüldüğü olayda 3 şüphelinin ifadesine ulaşıldı. Şüphelilerden biri polisin kendisine saldıracağını düşünerek yumruk attığını söylerken diğeri de Keskin'i ittiğini, o anda arkadaşlarının da gelmesiyle kalabalık olduklarını ve kaç kişi olduklarını hatırlamadığını söyledi. İşte 3 şüphelinin ifadesi...

Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) araç muayene istasyonundaki kavgada hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınıp 2’si tutuklanan 1’i de adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA KAVGA

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Burada polis memuru Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanamış geçirdiği tespit edilen Melih Okan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden S.A., olay anına ilişkin, "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" dedi.

"KALABALIKTIK"

Şüpheli M.Y. ise ifadesinde, "Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Ben ölen Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Ben Melih Okan Keskin'i kesinlikle darbetmedim" dedi.

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

OLAYA KARIŞANLAR KOVULDU

Öte yandan olaya ilişkin TÜVTÜRK'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, olaya ismi karıştığı tespit edilen kişilerin iş akdinin feshedildiği ve ayrıca iç soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

