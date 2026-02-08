Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü küle döndü

Yangın, Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen şehir içi halk otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün tamamını sararak alev topuna çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, halk otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır